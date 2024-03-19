Первые 500 клиентов приобрели облигации NovaPay — Finance.ua

Первые 500 клиентов приобрели облигации NovaPay
Собственные ценные бумаги NovaPay, эмитентом которых является ООО «НоваПэй Кредит», приобрели уже 500 клиентов на 200 млн грн.
«NovaPay стал первой частной компанией в Украине, которая в военное время выпустила корпоративные облигации с публичным предложением. В то же время NovaPay первым на рынке ввел возможность купить собственные ценные бумаги через свое мобильное приложение. У облигаций NovaPay — выгодная доходность, это достойная альтернатива депозитам и возможность разнообразить направления инвестиций», — комментирует Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay.
Как приобрести
В мобильном приложении ценные бумаги можно легко приобрести за несколько минут и в несколько кликов. Для этого необходимо:
- зарегистрироваться в приложении NovaPay;
- на главном экране выбрать раздел «Накопления» и нажать «Купить облигации»;
- выбрать условия: срок (от 1 до 12 месяцев), сумму инвестиций (от 1000 грн). Доход будет зависеть от срока и составлять 18% годовых;
- подтвердить заявку, подписать документы с помощью «Дія.Підпис» и оплатить облигации. Когда процесс покупки завершится, клиент получит push-уведомление.
В приложении можно сразу проверить размер прогнозируемого дохода, который будет выплачен на карту по истечении срока действия соглашения о покупке облигаций — так же, как клиенты получают выплату процентов по депозитам.
Напомним, в декабре 2023 года NovaPay первым среди небанковских финансовых учреждений презентовал мобильное приложение, в котором доступны все привычные операции с деньгами, а также 20% выгоды, которые можно использовать для оплаты услуг доставки и комиссии по наложенному платежу Новой почты.
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