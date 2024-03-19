Первые 500 клиентов приобрели облигации NovaPay — Finance.ua

Первые 500 клиентов приобрели облигации NovaPay Сегодня 17:35 — Фондовый рынок

Первые 500 клиентов приобрели облигации NovaPay

Собственные ценные бумаги NovaPay, эмитентом которых является ООО «НоваПэй Кредит», приобрели уже 500 клиентов на 200 млн грн.

«NovaPay стал первой частной компанией в Украине, которая в военное время выпустила корпоративные облигации с публичным предложением. В то же время NovaPay первым на рынке ввел возможность купить собственные ценные бумаги через свое мобильное приложение. У облигаций NovaPay — выгодная доходность, это достойная альтернатива депозитам и возможность разнообразить направления инвестиций», — комментирует Игорь Приходько, финансовый директор NovaPay.

Как приобрести

В мобильном приложении ценные бумаги можно легко приобрести за несколько минут и в несколько кликов. Для этого необходимо:

зарегистрироваться в приложении NovaPay;

на главном экране выбрать раздел «Накопления» и нажать «Купить облигации»;



выбрать условия: срок (от 1 до 12 месяцев), сумму инвестиций (от 1000 грн). Доход будет зависеть от срока и составлять 18% годовых;



подтвердить заявку, подписать документы с помощью «Дія.Підпис» и оплатить облигации. Когда процесс покупки завершится, клиент получит push-уведомление.



В приложении можно сразу проверить размер прогнозируемого дохода, который будет выплачен на карту по истечении срока действия соглашения о покупке облигаций — так же, как клиенты получают выплату процентов по депозитам.

Напомним, в декабре 2023 года NovaPay первым среди небанковских финансовых учреждений презентовал мобильное приложение, в котором доступны все привычные операции с деньгами, а также 20% выгоды, которые можно использовать для оплаты услуг доставки и комиссии по наложенному платежу Новой почты.

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