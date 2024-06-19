Nvidia стала самой дорогой компанией в мире — Bloomberg Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Nvidia стала самой дорогой компанией в мире — Bloomberg

Непрерывный рост корпорации Nvidia увеличил рыночную капитализацию полупроводникового гиганта по сравнению с его технологическими аналогами с крупной капитализацией. Это помогло ему завоевать титул самой дорогой компании в мире, поскольку волна искусственного интеллекта (ИИ) продолжается.

Об этом пишет Bloomberg

Отмечается, что во вторник акции Nvidia выросли на 4% до примерно 3,3 трлн долларов США, превзойдя Microsoft Corp. и Apple Inc. Ранее в этом месяце Nvidia обогнала Apple по рыночной стоимости впервые с 2002 года, и в последние дни обе компании возвращались вперед и назад в рейтингах. На прошлой неделе Apple тоже опередила Microsoft и ненадолго заняла первое место.

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«Этот рейтинг является еще одним напоминанием о том, что многие инвесторы уделяют внимание ИИ. Nvidia считается самым большим и первым бенефициаром этой технологии, поскольку она доминирует на рынке благодаря своим очень востребованным микросхемам, которые помогают центрам обработки данных выполнять сложные вычислительные задачи, необходимые для приложений ИИ. Спрос на его ускорители H100 стремительно растет, что увеличило продажи производителя микросхем более чем на 125% в прошлом году», — уточняет издание.

По данным СМИ, стремительный рост курса акций Nvidia сделал соучредителя и главного исполнительного директора компании Дженсена Хуанга одним из самых богатых людей мира. Так, с начала года его состояние выросло на более чем 70 миллиардов долларов до 115 миллиардов долларов, что поставило его на 12-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Это самая большая прибыль среди его коллег-миллиардеров.

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По мнению аналитиков, быстрое восхождение Nvidia на вершину стало рекордным, поскольку компания является одной из немногих фирм, продемонстрировавших значительный рост доходов от ИИ.

«Чипы графического процессора Nvidia — это, по сути, новое золото или нефть в технологическом секторе, поскольку все больше предприятий и потребителей быстро идут по этому пути с началом 4-й промышленной революции», — отметил Дэниел Айвз, аналитик Wedbush Securities.

УНІАН По материалам:

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