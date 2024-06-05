Tesla планирует потратить $3−4 млрд на оборудование Nvidia в 2024 году — Finance.ua
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Tesla планирует потратить $3−4 млрд на оборудование Nvidia в 2024 году

Фондовый рынок
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Tesla планирует потратить $3−4 млрд на оборудование Nvidia в 2024 году
Tesla планирует потратить $3−4 млрд на оборудование Nvidia в 2024 году
Tesla потратит от 3 до 4 миллиардов долларов на покупку чипсета компании Nvidia.
Об этом сообщил генеральный директор Илон Маск в своем посте на X.
«В этом году Tesla, вероятно, потратит от 3 до 4 миллиардов долларов на приобретение оборудования компании Nvidia», — говорится в сообщении.
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Также сообщается, что из 10 миллиардов долларов капитальных затрат на искусственный интеллект в 2024 году около половины будут внутренними затратами.
«Для построения обучающих суперкластеров ИИ оборудование NVidia (sic) составляет около 2/3 затрат», — заявил Маск в своем посту на X.
Илон Маск подтвердил, что перенаправил процессоры, производимые Nvidia для приложений искусственного интеллекта (AI), предназначенных для Tesla. В апреле Маск заверил инвесторов Tesla, что к концу года он приобретет десятки тысяч передовых процессоров от Nvidia под названием H100 и что производитель электромобилей инвестирует 10 миллиардов долларов в разработку ИИ.
По материалам:
УНН
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