Tesla планирует потратить $3−4 млрд на оборудование Nvidia в 2024 году — Finance.ua

Tesla планирует потратить $3−4 млрд на оборудование Nvidia в 2024 году Сегодня 22:17 — Фондовый рынок

Tesla планирует потратить $3−4 млрд на оборудование Nvidia в 2024 году

Tesla потратит от 3 до 4 миллиардов долларов на покупку чипсета компании Nvidia.

Об этом сообщил генеральный директор Илон Маск в своем посте на X.

«В этом году Tesla, вероятно, потратит от 3 до 4 миллиардов долларов на приобретение оборудования компании Nvidia», — говорится в сообщении.

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Также сообщается, что из 10 миллиардов долларов капитальных затрат на искусственный интеллект в 2024 году около половины будут внутренними затратами.

«Для построения обучающих суперкластеров ИИ оборудование NVidia (sic) составляет около 2/3 затрат», — заявил Маск в своем посту на X.

Илон Маск подтвердил, что перенаправил процессоры, производимые Nvidia для приложений искусственного интеллекта (AI), предназначенных для Tesla. В апреле Маск заверил инвесторов Tesla, что к концу года он приобретет десятки тысяч передовых процессоров от Nvidia под названием H100 и что производитель электромобилей инвестирует 10 миллиардов долларов в разработку ИИ.

УНН По материалам:

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