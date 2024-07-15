Nvidia при определенных условиях может добиться рыночной капитализации в $50 трлн через десять лет — Finance.ua

Nvidia при определенных условиях может добиться рыночной капитализации в $50 трлн через десять лет Сегодня 11:14

Nvidia при определенных условиях может добиться рыночной капитализации в $50 трлн через десять лет, www.hdblog.it

Производитель чипов Nvidia может возрасти до баснословных почти 50 трлн долларов за десять лет — что больше, чем совокупная текущая рыночная стоимость всех компаний S&P 500, если рынок ИИ продолжит расти, а Nvidia сохранит лидерство.

Такое мнение выразил инвестор Джеймс Андерсон, наиболее известный своими ранними ставками на такие компании, как Tesla и Amazon, передает Financial Times.

Андерсон сказал, что потенциальный масштаб Nvidia при самом оптимистическом развитии событий намного выше, чем можно себе представить, и может привести к рыночной капитализации в двузначные триллионы.

Он, однако, отметил, что это мнение не является прогнозом, а возможностью, которая может реализоваться при условии, что искусственный интеллект будет работать в пользу клиентов и Nvidia сохранит лидерство.

Nvidia стала главным бенефициаром бума спроса на чипы, которые могут обучать и запускать мощные генеративные модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT OpenAI. Ее акции с начала года выросли на 162%, что подняло рыночную стоимость производителей чипов до более 3 трлн долл. — в 20 раз больше, чем 150 млрд долл., которые компания стоила в августе 2018 года.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания находится в центре новой «промышленной революции».

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Андерсон отметил, что реальный рост спроса на микросхемы искусственного интеллекта для центров обработки данных составляет около 60 процентов в год. Забегая наперед в следующее десятилетие, он сказал, что 10 лет 60% роста только доходов от центров обработки данных при неизменной марже принесут прибыль в размере 1350 долларов на акцию и свободный денежный поток в размере около 1000 долларов на акцию. Если предположить, что свободный денежный поток будет составлять 5%, то через 10 лет акция Nvidia может стоить 20 000 долл., что соответствует рыночной капитализации в 49 трлн.

Андерсон оценивает возможность такого результата на уровне 10−15%.

Нынешняя совокупная рыночная капитализация всех входящих в S&P 500 компаний составляет примерно 47 трлн дол. Сейчас Nvidia торгуется по цене более чем в 47 раз превышающей ожидаемую прибыль на акцию на следующий год, и на нее приходится почти 30 процентов от 17,7-процентного прироста S&P 500 в этом году.

Економічна Правда По материалам:

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