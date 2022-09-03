Нужно ли хранить бумажные квитанции за доставку газа — Finance.ua

Нужно ли хранить бумажные квитанции за доставку газа Сегодня 20:28 — Личные финансы

Нужно ли хранить бумажные квитанции за доставку газа

Потребителям газа не обязательно хранить старые платежки за газ, ведь в них нет данных, подтверждающих факт оплаты.

Портал для потребителей природного газа 104.ua объяснил , нужно ли хранить старые бумажные счета для оплаты доставки газа.

«Это не обязательно. Бумажный счет только содержит реквизиты и сумму к оплате, но не свидетельствует о факте оплаты услуги. Подтверждает оплату именно квитанция, которую вы получаете в банке, платежном сервисе или другом учреждении», — сказано в сообщении.

Поэтому для пользователей интернета бумажный счет просто не нужен.

«Все необходимые данные для оплаты вы найдете в электронном счете, который находится в личном кабинете. А от бумажного дубликата легко отказаться», — добавили авторы.

Как отказаться от бумажной квитанции:

нужно зайти в личный кабинет 104.ua и нажать на три линии в левом верхнем углу экрана;

выбрать пункт «Расчеты»;

нажать «Отказаться от бумажного счета» в разделе «Счет».

Справка Finance.ua:

еще до вторжения россии украинцы накопили огромную задолженность за коммунальные услуги. По данным Госстата, долги по коммуналке по состоянию на 1 января 2022 года достигли 81,4 млрд грн;

в Украине во время действия военного положения запретили повышать коммунальные тарифы на услуги ЖКХ, в частности, на электроэнергию. Поэтому с 1 сентября бытовые потребители будут платить по прежним расценкам;



при наличии долгов за жилищно-коммунальные услуги субсидию не назначают. Получить государственное пособие на оплату ЖКУ или ее автоматическое переназначение можно только полностью погасив долг или заключив договор о его реструктуризации.

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