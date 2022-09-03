Нужно ли хранить бумажные квитанции за доставку газа — Finance.ua

Нужно ли хранить бумажные квитанции за доставку газа
Потребителям газа не обязательно хранить старые платежки за газ, ведь в них нет данных, подтверждающих факт оплаты.
Портал для потребителей природного газа 104.ua объяснил, нужно ли хранить старые бумажные счета для оплаты доставки газа.
«Это не обязательно. Бумажный счет только содержит реквизиты и сумму к оплате, но не свидетельствует о факте оплаты услуги. Подтверждает оплату именно квитанция, которую вы получаете в банке, платежном сервисе или другом учреждении», — сказано в сообщении.
Поэтому для пользователей интернета бумажный счет просто не нужен.
«Все необходимые данные для оплаты вы найдете в электронном счете, который находится в личном кабинете. А от бумажного дубликата легко отказаться», — добавили авторы.
Как отказаться от бумажной квитанции:
- нужно зайти в личный кабинет 104.ua и нажать на три линии в левом верхнем углу экрана;
- выбрать пункт «Расчеты»;
- нажать «Отказаться от бумажного счета» в разделе «Счет».
Справка Finance.ua:
- еще до вторжения россии украинцы накопили огромную задолженность за коммунальные услуги. По данным Госстата, долги по коммуналке по состоянию на 1 января 2022 года достигли 81,4 млрд грн;
- в Украине во время действия военного положения запретили повышать коммунальные тарифы на услуги ЖКХ, в частности, на электроэнергию. Поэтому с 1 сентября бытовые потребители будут платить по прежним расценкам;
- при наличии долгов за жилищно-коммунальные услуги субсидию не назначают. Получить государственное пособие на оплату ЖКУ или ее автоматическое переназначение можно только полностью погасив долг или заключив договор о его реструктуризации.
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