Нужна ли справка ВПЛ для назначения «пакета малыша» Сегодня 15:35 — Личные финансы

Нужна ли справка ВПЛ для назначения «пакета малыша»

Внутренне перемещенные лица, только что ставшие родителями, часто сталкиваются с путаницей относительно документов для новорожденных.

получают отказы в назначении государственных выплат, в частности «пакета малыша». Со ссылкой на Одна из самых распространенных проблем — требование некоторыми органами предоставить справку ВПЛ на новорожденного, еще не оформленного ребенка. Поэтому семьиСо ссылкой на Юридический советник ВПЛ рассказываем, что на самом деле предусматривает закон.

Имеет ли право орган ПФУ требовать справку ВПЛ для назначения «пакета малыша»

Как отмечают юристы, согласно постановлению Кабмина от 4 февраля 2025 года № 114, порядок назначения и выплаты денежной компенсации за «пакет малыша» четкий и исчерпывающий. Документ определяет, кто может получить пособие и какие бумаги нужны.

Кто имеет право на «пакетмалыша» или компенсацию:

граждане Украины;

иностранцы и лица без гражданства, законно проживающие в Украине;

родители новорожденного ребенка,

патронатные воспитатели, приемные родители, усыновители, опекуны.

Основное условие — родители и ребенок должны проживать в Украине и обеспечивать надлежащие условия по уходу.

Порядок не содержит никаких требований по справке ВПЛ на ребенка.

Какие документы нужно подать:

свидетельство о рождении ребенка;

паспортные данные одного или обоих родителей;

РНУКНП;

документы об опеке (при необходимости).

Справка ВПЛ ребенка в перечне отсутствует. Более того, постановление прямо запрещает требовать какие-либо другие документы.

Какую роль играет статус ВПЛ в процедуре

Орган ПФУ только проверяет в реестрах, не получал ли кто-то из родителей пакет или компенсацию по месту регистрации или проживания как ВПЛ. Это обязанность ПФУ, а не заявителя. Предоставлять справку ВПЛ — не нужно.

Законный ли отказ

Нет. Он неправомерный, потому что:

требование подать справку ВПЛ отсутствует в Порядке;

перечень документов исчерпывающий;

проверка статуса ВПЛ — ответственность ПФУ;

право на пособие основано на факте рождения ребенка, а не на статусе ВПЛ.

Такие отказы можно и нужно обжаловать.

Что делать, если вам отказали

Подайте заявление официально (бумажное или онлайн через ПФУ, ЦПАУП или услугу «єМалятко»). Получите письменное решение — в нем должна быть указана причина отказа. Если там указано «отсутствие справки ВПЛ», такое основание незаконно. Подайте жалобу в ПФУ высшего уровня, Минсоцполитики, Уполномоченный ВРУ по правам человека или в суд. В жалобе следует указать нарушение Порядка, незаконное требование документов и препятствия в получении помощи. Альтернатива — сразу обратиться за денежной компенсацией, если физического пакета в родильном отсутствии. Справка ВПЛ ребенка здесь тоже не нужна.

Ранее мы сообщали , что часто ВПЛ сталкиваются с ситуацией, когда «прописка» осталась на временно оккупированной территории (ВОТ) или ее просто нет в паспорте. Но это не означает, что такие лица не могут встать на учет как ВПЛ и получить соответствующую справку.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.