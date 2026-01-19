Новый закон о жилищной политике: что изменится для украинцев — комментарий эксперта Сегодня 19:00 — Недвижимость

Закон о жилье - что изменится для украинцев

13 января ВР приняла во втором чтении и в целом проект Закона № 12377 «Об основных принципах жилищной политики».

отменяет устаревший Жилищный кодекс и внедряет новые механизмы доступа граждан к жилью. В Документустаревший Жилищный кодекс и внедряет новые механизмы доступа граждан к жилью. В этом материале Finance.ua рассказывает, что и когда изменится для украинцев.

Мнение эксперта

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, ветеран российско-украинской войны Роман Лозинский в комментарии для Finance.ua отметил, что этот законопроект не настолько резонансный, чтобы изменить жизнь украинцев: «Это рамочный законопроект, дающий общие направления. То есть конкретики, которая повлияет на социальное жилье в нашей стране, ждать «завтра» еще рано. Но это часть нашей европейской интеграции.

Нардеп подчеркнул, что речь идет также о работе с нашими кодексами: земельным, гражданским, жилищным. По его словам, очень важно, чтобы все очереди на квартиры военнослужащих или других категорий населения, имеющих законное право, функционировали максимально эффективно и прозрачно, а злоупотребление было минимальным.

«Именно поэтому у нас появляется понятие оператора социального жилья и определенные понятные процедуры. Все для того, чтобы те, кто претендуют на социальное жилье, и получившие такую ​​недвижимость, могли иметь максимально прозрачные, четкие правила игры, чтобы их нельзя было менять каждый год или месяц, чтобы была определенная стабильность», — прокомментировал Лозинский.

По его словам, законопроект является составной частью Ukraine Facility и выполняет функцию рамочного документа. После вступления в силу, он не запустит немедленных изменений, но сформирует правовое поле, в рамках которого правительство подготовит ряд конкретных законодательных инициатив и подзаконных актов для внедрения реформы жилищного законодательства.

Сейчас любое планирование осложнено войной, отмечает нардеп: «Я думаю, ни для кого не секрет, что те инициативы, которые планировались в более короткие сроки, к большому сожалению, голосуются с задержкой на месяцы, а то и годы».

Он добавил, что в контексте жилищной политики активные евроинтеграционные процессы и реформы, которые сейчас внедряет Украина, дают основания ожидать, что в ближайшие годы эта сфера будет урегулирована системно и полноценно: «Но новые законодательные инициативы и подзаконные акты, я думаю, мы увидим уже в 2022 году.

