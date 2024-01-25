Новый закон о мобилизации: в Раде объяснили, каким должен быть документ — Finance.ua

Новый закон о мобилизации: в Раде объяснили, каким должен быть документ Сегодня 11:49 — Казна и Политика

Новый закон о мобилизации: в Раде объяснили, каким должен быть документ

В Верховной Раде Украины ожидают, что новый законопроект о мобилизации будет сбалансирован и более сфокусирован на мотивационной части для тех, кто должен быть мобилизован.

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

Читайте также Кабмин выделил Минобороны дополнительные 657 миллионов на нужды военных

«Сейчас мы ждем новый текст законопроекта от Министерства обороны, Кабинета министров, являющихся инициаторами этого проекта закона. И я надеюсь, что все наши предложения, которые мы озвучили во время работы с первой версией законопроекта, который, честно говоря, был „сырым“, были учтены, и мы увидим новый законопроект уже сбалансированный, в большей степени сфокусированный на мотивационной части для тех, кто должен быть мобилизован», — сказал нардеп.

По словам парламентария, было предложено, в частности, что должна оставаться бронь для граждан с третьей группой инвалидности, то есть они не будут подлежать мобилизации; что не должно быть рассылки повесток по электронной почте и т. д.

«Прежде всего не должны быть нарушены конституционные права человека, которые в предыдущем варианте закона, к сожалению, нарушались. Я говорю, что он будет сбалансирован, потому что, с одной стороны, там остаются все равно принудительные меры, потому что мобилизация — это не о желании, это наша обязанность — защищать страну, но вместе с тем там должно быть как можно больше стимулов, рекрутности, других подходов к людям, чтобы точно не хватали их на улице ЦКашники, в частности, предлагается сделать электронный кабинет военнослужащего», — сказал Чернев.

Как пояснил нардеп, этот электронный кабинет должен быть исключительно для концентрации данных о военнообязанном. Об отправке повесток в этот кабинет речь не идет.

«После принятия закона предполагается, что каждый военнообязанный должен актуализировать свои данные — прописка, место работы, то есть основные данные. Для того чтобы не ходить каждый раз в военкомат, предлагается сделать электронный кабинет военнообязанного, кабинет будет верифицирован», — объяснил Чернев.

Также он сообщил, что Комитет получил множество запросов на то, чтобы снизить норму о демобилизации, которая предыдущим законопроектом определена в 36 месяцев.

«Со своей стороны, мы не можем ее уменьшить без понимания, сколько людей останется в войсках. Мы предложили Генштабу посмотреть на то, чтобы была какая-то разница между теми, кто 36 месяцев воюет или в рядах ВСУ в тылу, и тех, кто на переднем крае. И возможно, для них как раз снизить это количество месяцев до демобилизации. Но это на рассмотрение Генштаба, потому что они понимают полную картину», — отметил Чернев.

По словам нардепа, нового законопроекта в стенах ВРУ еще нет.

Справка Finance.ua:

В конце 2023 года Кабинет министров подал в Раду законопроект о мобилизации, который предусматривал усиление мобилизационных мер. В правительственном законопроекте нашли много недоработок, и в конце концов Кабмин отозвал документ из Рады.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.