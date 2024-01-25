Новый закон о мобилизации: в Раде объяснили, каким должен быть документ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новый закон о мобилизации: в Раде объяснили, каким должен быть документ

Казна и Политика
85
Новый закон о мобилизации: в Раде объяснили, каким должен быть документ
Новый закон о мобилизации: в Раде объяснили, каким должен быть документ
В Верховной Раде Украины ожидают, что новый законопроект о мобилизации будет сбалансирован и более сфокусирован на мотивационной части для тех, кто должен быть мобилизован.
Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.
Читайте также
«Сейчас мы ждем новый текст законопроекта от Министерства обороны, Кабинета министров, являющихся инициаторами этого проекта закона. И я надеюсь, что все наши предложения, которые мы озвучили во время работы с первой версией законопроекта, который, честно говоря, был „сырым“, были учтены, и мы увидим новый законопроект уже сбалансированный, в большей степени сфокусированный на мотивационной части для тех, кто должен быть мобилизован», — сказал нардеп.
По словам парламентария, было предложено, в частности, что должна оставаться бронь для граждан с третьей группой инвалидности, то есть они не будут подлежать мобилизации; что не должно быть рассылки повесток по электронной почте и т. д.
Читайте также
«Прежде всего не должны быть нарушены конституционные права человека, которые в предыдущем варианте закона, к сожалению, нарушались. Я говорю, что он будет сбалансирован, потому что, с одной стороны, там остаются все равно принудительные меры, потому что мобилизация — это не о желании, это наша обязанность — защищать страну, но вместе с тем там должно быть как можно больше стимулов, рекрутности, других подходов к людям, чтобы точно не хватали их на улице ЦКашники, в частности, предлагается сделать электронный кабинет военнослужащего», — сказал Чернев.
Как пояснил нардеп, этот электронный кабинет должен быть исключительно для концентрации данных о военнообязанном. Об отправке повесток в этот кабинет речь не идет.
Читайте также
«После принятия закона предполагается, что каждый военнообязанный должен актуализировать свои данные — прописка, место работы, то есть основные данные. Для того чтобы не ходить каждый раз в военкомат, предлагается сделать электронный кабинет военнообязанного, кабинет будет верифицирован», — объяснил Чернев.
Также он сообщил, что Комитет получил множество запросов на то, чтобы снизить норму о демобилизации, которая предыдущим законопроектом определена в 36 месяцев.
Читайте также
«Со своей стороны, мы не можем ее уменьшить без понимания, сколько людей останется в войсках. Мы предложили Генштабу посмотреть на то, чтобы была какая-то разница между теми, кто 36 месяцев воюет или в рядах ВСУ в тылу, и тех, кто на переднем крае. И возможно, для них как раз снизить это количество месяцев до демобилизации. Но это на рассмотрение Генштаба, потому что они понимают полную картину», — отметил Чернев.
По словам нардепа, нового законопроекта в стенах ВРУ еще нет.

Справка Finance.ua:

  • В конце 2023 года Кабинет министров подал в Раду законопроект о мобилизации, который предусматривал усиление мобилизационных мер. В правительственном законопроекте нашли много недоработок, и в конце концов Кабмин отозвал документ из Рады.

Рекрутинг в ВСУ: какие деньги и условия предлагают 🧐

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.