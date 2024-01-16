ТОП-5 должностей в армии, для которых не нужен боевой опыт — Finance.ua

ТОП-5 должностей в армии, для которых не нужен боевой опыт Сегодня 16:00 — Личные финансы

Как ранее сообщала пресс-служба Министерства обороны Украины, вакансии на военные должности теперь будут также размещать в центрах занятости, где с ними смогут ознакомиться безработные.

В первую очередь, это касается небоевых специальностей, которые обеспечат полноценное функционирование и поддержку в тылу. В дальнейшем будет осуществляться подбор и профессиональное обучение кандидатов по специальности под заказ Cил обороны.

ВСУ требуются специалисты разных профессий, гражданских в частности. Каждому соискателю предоставляется возможность приобщиться к армии и самому выбрать, кем и где служить.

Work.ua сделал подборку вакансий с достойной оплатой, на которые кандидаты откликаются больше всего.

За месяц ВСУ получили более 15 000 откликов на разные вакансии.

Ниже перечень должностей с типичным описанием обязанностей и ссылкой на все вакансии по этой специальности.

Возможная зарплата: 20 000−125 000 грн.

Что нужно делать: в зависимости от потребностей подразделения делопроизводитель ответственен за приемку, регистрацию, оформление, хранение документации и архива. Например, делопроизводитель персонала составляет личные дела работников воинской части, ведет документацию по приему, увольнению и перемещению военнослужащих, участвует в проведении собеседований и т. д.

Требования: в этой должности важно обладать высокой организованностью, быть внимательным к деталям и ответственным, уметь работать самостоятельно, соблюдать конфиденциальность и этические стандарты. Высшее образование и опыт работы на аналогичной должности будут преимуществом, но не у всех вакансия является обязательным условием.

Возможная зарплата: 17 000−55 000 грн.

Что нужно делать: в зависимости от потребностей подразделения бухгалтер будет вести бухгалтерский учет, составлять отчетность, производить расчеты заработной платы, больничных, компенсаций. Участвовать в проведении инвентаризаций и проверок. Выполнение других финансовых задач, которые могут быть предложены руководством.

Требования: высшее образование по финансовому направлению, опыт работы в аналогичной должности, знание бухгалтерского законодательства, умение работать с электронными таблицами Excel. Пунктуальность и высокая внимательность к деталям.

Возможная зарплата: 20 000−125 000 грн.

Что нужно делать: обязанности поваров, конечно же, состоят в обеспечении питания военнослужащих: приготовление пищи согласно рецептам и стандартам, учитывая диетические ограничения и особенности военных требований; обеспечение качества и безопасности питания; контроль за запасами продуктов и управление их заказом и т. д.

Требования: для работы в этой должности желательно иметь профильное образование, действующую медицинскую книжку, опыт работы в должности повара, хорошую физическую подготовку, уметь вкусно готовить еду.

Возможная зарплата: 20 000−125 000 грн.

Что нужно делать: в зависимости от потребностей подразделения оператор должен готовить и проверять БПЛА перед полетом, управлять и манипулировать им при выполнении заданий, делать фото- и видеосъемки, собирать информацию с высоты, анализировать и интерпретировать ее. Выявлять и уничтожать вражеские цели, корректировать огонь, выявлять нарушителей на государственной границе.

Требования: мотивация уничтожать врага! Также необходимо иметь хорошую физическую подготовку и готовность работать в зоне активных боевых действий. Преимуществом будут базовые знания по управлению коптером или желание научиться. Хорошо, если кандидат разбирается в метеорологии и навигации, в принципах фотосъемки, умеет читать топографические карты и цифровые модели местности.

Возможная зарплата: 20 000−130 000 грн.

Что нужно делать: в зависимости от потребностей подразделения (ищут водителей-крановщиков или водителей электриков, механиков) умело управлять автомобилем и поддерживать его в исправном состоянии, своевременно доставлять пассажиров, грузы и выполнять другие задачи от руководства.

Требования: иметь одну из категорий (или несколько) прав управления автотранспортными средствами В, С, D, КЭ. Знание строения, технических возможностей и правил эксплуатации автомобилей, грузовых в частности, ПДД, автомобильных маршрутов Украины. Хорошая физическая подготовка. Умение управлять различными транспортными средствами: грузовики КамАЗ, МАЗ, седельные тягачи иностранного производства. Опыт военной службы будет преимуществом.

самых популярных вакансий в Work.ua входят бухгалтер, делопроизводитель, повар, разведчик, оператор БПЛА. Мы раньше писали , что в пятеркусамых популярных вакансий в Work.ua входят бухгалтер, делопроизводитель, повар, разведчик, оператор БПЛА.

В топе на OLX — операторы, водители, охранники и артиллеристы.

Robota.ua получает отклики в основном на вакансии Пограничной службы — 127 отзывов, логистики — 124, медицины — 122, БПЛА — 57.

Справка Finance.ua:

Напомним, рекрутинговые платформы Work.ua, Lobby X, Robota.ua и OLX Работа получили почти 37 500 откликов на военные вакансии, свидетельствуют подсчеты Forbes на основе их данных. Меморандумы о бесплатном сотрудничестве с гражданскими джоб-сайтами Минобороны заключило в ноябре — декабре 2023-го.

Больше всего откликов получила платформа Lobby X — около 19 800, свидетельствуют данные Минобороны, предоставленные Forbes.

На втором месте по количеству откликов — Work.ua, подписавший меморандум из Минобороны в конце ноября 2023-го. Речь идет почти о 15 000 откликах, говорит СЕО и соучредитель платформы Артур Михно.

Robota.ua уже запустила отдельный спецпроект, с информацией о рекрутинге и вакансиях в ВСУ. На сайте спецпроекта можно самостоятельно выбрать подразделение и должность, откликнувшись на вакансию, соответствующую профессиональному опыту рекрута.



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