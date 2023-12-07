Работа в ВСУ: robota.ua запустила новую платформу в сотрудничестве с Минобороны — Finance.ua

Работа в ВСУ: robota.ua запустила новую платформу в сотрудничестве с Минобороны Сегодня 16:45 — Личные финансы

Работа в ВСУ: robota.ua запустила новую платформу в сотрудничестве с Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова и Генеральный директор robota.ua Валерий Решетняк подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта рекрутинга Министерства обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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«За последние недели количество вакансий Вооруженных Сил Украины на платформах по поиску работы и откликам на них существенно выросло и продолжает демонстрировать положительную динамику», — говорится в сообщении.

Вооруженные Силы Украины сейчас нуждаются в специалистах в разных сферах.

«Есть много людей, которые хотят присоединиться к армии по понятному алгоритму именно туда, где их гражданский опыт будет самым востребованным. Именно поэтому мы будем и далее развивать сотрудничество с теми компаниями на рынке рекрутинга, которые предоставляют бесплатные услуги», — подчеркнула Калмыкова.

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Robota.ua уже запустила отдельный спецпроект, с информацией о рекрутинге и вакансиях в ВСУ. На сайте спецпроекта можно самостоятельно выбрать подраздел и должность, откликнувшись на вакансию, соответствующую профессиональному опыту рекрута.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил правила военного учета, согласно которым до конца года все работодатели должны подать в ТЦК списки военнообязанных

Справка Finance.ua:

ранее бригада специального назначения «Азов» сообщила, что начнет набор военнослужащих через украинский сайт по трудоустройству;

дефицит мужчин ставит под угрозу сохранение объемов производства, поэтому предприятия стали привлекать женщин в сфере металлообработки, переработки агропродукции и мебельной промышленности.

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