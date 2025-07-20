Новый тренд иммиграции: украинцы покупают дома в польских селах вместо аренды в городе — Finance.ua
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Новый тренд иммиграции: украинцы покупают дома в польских селах вместо аренды в городе

Мир
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Новый тренд иммиграции: украинцы покупают дома в польских селах вместо аренды в городе
Новый тренд иммиграции: украинцы покупают дома в польских селах вместо аренды в городе
В последние годы фиксируется рост интереса среди украинцев к покупке недвижимости в польских сельских регионах. Речь идет прежде всего о старых домах с участками земли, которые часто требуют ремонта, однако имеют доступную цену.
Об этом пишет inpoland.
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Отмечается, что такая тенденция наблюдается не только среди рядовых заробитчан, но и среди предпринимателей, творческих людей и семей с детьми.

Почему украинцы покупают старые дома в польских селах

Одной из главных причин этого явления является рост стоимости жизни в крупных польских городах. Стоимость аренды в Варшаве, Кракове или Вроцлаве иногда превышает расходы на покупку сельской недвижимости.

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Украинцы, которые планируют остаться в Польше надолго, все чаще выбирают стабильность в виде собственного жилья.
Покупка дома в селе позволяет избежать постоянной смены арендованных квартир и сэкономить в долгосрочной перспективе.
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Другой причиной популярности такого решения является возможность получить доступ к природе, тишине и более спокойному ритму жизни.
Особенно это важно для семей с детьми, которые ищут безопасную и экологичную среду.
Также многие украинцы после начала полномасштабной войны ищут способы эмоционального восстановления, и сельская местность с ее более медленным темпом жизни дает такую возможность.
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Кроме того, польское правительство и местные власти многих гмин заинтересованы в оживлении депопулированных сел.
В связи с этим существуют отдельные программы поддержки, льготное кредитование и гранты на ремонт домов или открытие малого бизнеса в отдаленных регионах.
Украинцы, которые пользуются такими инициативами, не только получают жилье, но и встраиваются в социальную ткань села — открывают кафе, фермы, мастерские.
По материалам:
inpoland
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