Новые правила приостановки трудовых договоров: Зеленский подписал закон — Finance.ua

Новые правила приостановки трудовых договоров: Зеленский подписал закон Сегодня 11:02 — Личные финансы

Новые правила приостановки трудовых договоров: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4412-IX , которым уточняется порядок приостановки, возобновления и прекращения трудовых договоров в условиях военного положения. Документ направлен на защиту прав как работников, так и работодателей.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Одно из ключевых изменений — запрет на увольнение работников, которые не выходят на работу из-за нахождения в зоне активных боевых действий. Такие случаи могут квалифицироваться как «прогул» по пункту 4 части 1 статьи 40 Кодекса законов о труде.

Новый закон обязывает обе стороны трудового договора поддерживать актуальные контактные данные и оставаться на связи, даже если действие договора временно приостановлено.

Приостановку трудового договора может инициировать как работник, так и работодатель, но срок такой остановки не должен превышать 90 календарных дней. По взаимному соглашению этот период может быть продлен, но не дольше, чем до окончания военного положения.

Закон уже опубликован в Голос Украины от 13.06.2025.

В течение 60 дней работодатели должны обновить контактную информацию в ЕГР, а работники, которые в период действия военного положения отсутствовали более 90 дней, или рабочие места которых находятся в зоне активных боевых действий, должны сообщить с помощью актуальных средств связи.

Напомним, ранее Зеленский подписал закон № 4339-IX, совершенствующий правовое регулирование условий надомной и дистанционной работы. Документ предусматривает, что родители детей до 14 лет, которые учатся онлайн, смогут перейти на дистанционную или надомную форму труда с согласия с работодателем. Закон позволяет направлять таких работников в служебные командировки, если это прописано в условиях их трудового договора.

Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе допускает повышение минимальной зарплаты уже в следующем году. НБУ прогнозирует рост средней минимальной зарплаты:

в 2026 году — с 8 000 грн до 8 370 грн,

в 2027 году — до 8 950 грн.

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