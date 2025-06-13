Новые правила приостановки трудовых договоров: Зеленский подписал закон — Finance.ua
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Новые правила приостановки трудовых договоров: Зеленский подписал закон

Личные финансы
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Новые правила приостановки трудовых договоров: Зеленский подписал закон
Новые правила приостановки трудовых договоров: Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4412-IX, которым уточняется порядок приостановки, возобновления и прекращения трудовых договоров в условиях военного положения. Документ направлен на защиту прав как работников, так и работодателей.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
Одно из ключевых изменений — запрет на увольнение работников, которые не выходят на работу из-за нахождения в зоне активных боевых действий. Такие случаи могут квалифицироваться как «прогул» по пункту 4 части 1 статьи 40 Кодекса законов о труде.
Новый закон обязывает обе стороны трудового договора поддерживать актуальные контактные данные и оставаться на связи, даже если действие договора временно приостановлено.
Приостановку трудового договора может инициировать как работник, так и работодатель, но срок такой остановки не должен превышать 90 календарных дней. По взаимному соглашению этот период может быть продлен, но не дольше, чем до окончания военного положения.
Закон уже опубликован в Голос Украины от 13.06.2025.
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В течение 60 дней работодатели должны обновить контактную информацию в ЕГР, а работники, которые в период действия военного положения отсутствовали более 90 дней, или рабочие места которых находятся в зоне активных боевых действий, должны сообщить с помощью актуальных средств связи.
Напомним, ранее Зеленский подписал закон № 4339-IX, совершенствующий правовое регулирование условий надомной и дистанционной работы. Документ предусматривает, что родители детей до 14 лет, которые учатся онлайн, смогут перейти на дистанционную или надомную форму труда с согласия с работодателем. Закон позволяет направлять таких работников в служебные командировки, если это прописано в условиях их трудового договора.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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