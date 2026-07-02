Новые правила для грузовиков для международных перевозок с 1 июля Сегодня 13:24 — Технологии&Авто

Новые правила для грузовиков для международных перевозок с 1 июля

С 1 июля 2026 года в Украине вступает в силу новое требование для международных автомобильных перевозок.

О чем идет речь

Все грузовые транспортные средства, которые впервые регистрируются для выполнения международных перевозок, должны быть оборудованы смарт-тахографами второго поколения (G2v2).

Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий Украины.

Это требование является частью выполнения обязательств Украины в рамках Соглашения о либерализации грузовых перевозок с Европейским Союзом («транспортный безвиз») и еще одним шагом к интеграции украинского автомобильного транспорта в единое транспортное пространство ЕС.

Так, смарт-тахограф второго поколения автоматически фиксирует режимы труда и отдыха водителя, а также определяет местонахождение транспортного средства.

По сравнению с обычными цифровыми тахографами, он имеет более высокий уровень защиты от вмешательства и обеспечивает более точный контроль за соблюдением правил международных перевозок.

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Однако, новое требование не распространяется на все грузовые автомобили, а обязательно только для тех грузовиков, которые с 1 июля 2026 года впервые регистрируются в Украине для осуществления международных перевозок.

Отмечается, что для реализации новых требований Министерство развития общин и территорий создало необходимые законодательные и технические условия.

По состоянию на сегодняшний день в Украине работает более 100 центров, которые осуществляют оформление и обслуживание карт к смарт-тахографам и уже выдано более 29 тысяч таких карт.

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Также идет обучение инспекторов Государственной службы Украины по безопасности на транспорте работе с новыми устройствами, что позволит эффективно проверять как украинские, так и иностранные транспортные средства.

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