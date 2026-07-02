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5 моделей авто, заслуживших репутацию настоящих долгожителей

Технологии&Авто
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Когда говорят о надежных автомобилях, японские кроссоверы и внедорожники почти всегда среди фаворитов.
Их ценят не за яркие технологии или дизайн, а за главное — способность годами ездить без серьезных проблем. Мы собрали пять моделей, заслуживших репутацию настоящих долгожителей.
На пятом месте — Subaru Forester SJ. Его сильные стороны — постоянный симметричный привод, хорошая управляемость и выносливые атмосферные двигатели FB20 и FB25. При своевременном обслуживании они легко проходят сотни тысяч километров. Важно только следить за системой охлаждения и не перегружать вариатор.
Четвертую позицию занимает Mitsubishi Pajero IV — один из немногих классических внедорожников, ассоциирующихся с настоящей проходимостью. Дизель 3.2 и бензиновый V6 считаются наиболее живучими, а простая автоматическая коробка придает ресурсу. Расход топлива здесь не самый низкий, но этот автомобиль покупают не за экономичность.
В тройку самых лучших вошли Honda CR-V, Lexus RX и Toyota Land Cruiser 200. CR-V привлекает универсальностью и легендарными атмосферными моторами K20 и K24. RX стал примером того, как сочетать комфорт премиум-класса с надежностью, особенно в версиях с атмосферным V6. А Land Cruiser 200 многие до сих пор считают эталоном долговечности благодаря ресурсным двигателям и прочной конструкции.
У всех этих моделей разный характер, но одна общая черта — они созданы не удивлять, а служить годами. Именно поэтому даже сегодня остаются одними из самых популярных вариантов на вторичном рынке.
По материалам:
Finance.ua
Авто
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