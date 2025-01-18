Новые обязанности для работодателей в Польше: что хотят изменить — Finance.ua

Новые обязанности для работодателей в Польше: что хотят изменить Сегодня 11:00 — Личные финансы

Новые обязанности для работодателей в Польше: что хотят изменить

Предложения Министерства труда Польши ввести нормы температуры на рабочем месте встретили сопротивление многих министерств и представителей промышленности.

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Напомним, изменения ставят целью установить максимально допустимую температуру на рабочем месте и ввести запрет на работу на открытом воздухе при температуре выше 32 градусов по Цельсию.

Но эксперты считают, что такие нормы могут быть сложными для выполнения и привести к серьезным сбоям в функционировании бизнеса, пишет inpoland.net.pl

Новые обязательства для работодателей

Одно из обязательств — обеспечение температурного режима в соответствии с видом выполняемой работы.

Предлагаемые Минтруда решения также предусматривают запрет на работу на открытом воздухе при температуре выше 32 градуса по Цельсию. Это положение может привести к прекращению работы на стройплощадках и других отраслях экономики.

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Как отметил заместитель министра развития Томаш Левандовский, на шинных заводах, например, часто невозможно поддерживать температуру ниже 41 градуса по Цельсию, поэтому введение новых правил может привести к значительным простоям, финансовым потерям и ухудшению ситуации для предпринимателей.

Хотя предложенные нормы направлены на улучшение условий труда, многие аналитики считают, что они могут создать трудности в выполнении повседневных обязанностей и дестабилизировать функционирование экономики и государства.

Напомним, украинцы в Польше в 2025 году смогут получить карту CUKR. Эта карта дает право на легальное пребывание в стране на срок до трех лет.

Для этого нужно будет подать заявление Главе управления по делам иностранцев исключительно в электронном виде с помощью специального онлайн сервиса, который будет запущен перед стартом приема заявок. Изменения в Спецзакон, принятые в июле прошлого года правительством, добавили еще одну возможность гражданам Украины легализовать свое пребывание в Польши — карта CUKR. Получить эту карту смогут не все.

Справка Finance.ua:

С 1 января 2025 года работник в Польше, работая полный день, должен получать не менее 4666 злотых (1120 долларов) в месяц. С января минимальная зарплата в Польше выросла на 366 злотых. Также возросла минимальная почасовая ставка: с 28,1 злотых до 30,5 злотых.

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