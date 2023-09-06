Новая почта выпустит совершенно новое приложение — Finance.ua

Новая почта выпустит совершенно новое приложение Сегодня 16:30 — Фондовый рынок

Новая почта выпустит совершенно новое приложение

Украинская компания «Новая почта» готовит совершенно новое приложение — Nova Post. Это не какое-нибудь обновление действующей версии, а совершенно новый продукт. Он пока находится в стелс-режиме, проходит тестирование.

Об этом пишет Ain.ua.

Nova Post — ориентирован теперь не только на Украину, но и на новые возможности компании, а именно — международную доставку и планы «Новой почты» расширяться именно в Европе.

«В целом приложение является инструментом, который упрощает коммуникацию между компанией и клиентом, делает их взаимодействие легким, понятным, приятным. Поэтому мы провели достаточно опросов — узнавали, что клиентам удобно, а чего нет в приложении, каких функций им не хватает, что считают лишним, чем они чаще всего пользуются и так далее. Поэтому многие вещи в новом приложении будут выглядеть по-другому. В общем, мы хотим, чтобы в каждой стране нашего присутствия клиент мог воспользоваться всеми нашими сервисами через мобильное приложение — удобно, легко, комфортно, не имея никаких проблем с авторизацией, визуализацией и интерфейсом», — заявил руководитель «НП Диджитал» Андрей Чепига.

Как рассказывает Чепига, когда «Новая почта» начала стремительное развитие в Европе, было принято решение идти туда уже с новым приложением.

Во-первых, потому, что для выхода с украинским приложением понадобилось бы вносить так много изменений, что проще сделать с нуля.

Во-вторых, сейчас в странах Европы у нас введено меньше продуктов и сервисов, чем в Украине, так что и в приложении на старте не все должно быть.

В-третьих, приложение это в первую очередь back-end, основанный на внутренней операционной системе. А для Nova Post мы разработали новую операционную систему Shipment, в то время как украинский построен на Awis.

«Сейчас мы воспринимаем мобильное приложение Nova Post в странах ЕС как первую версию, которая в будущем станет глобальным мобильным приложением Новой почты и для мира, и для Украины. То есть, это не будет отдельное приложение сугубо для Европы», — говорит Чепига.

MPV, как рассказывает Чепига, удалось создать за 6 месяцев. Этому способствовало два момента:

Это более простая версия приложения, чем та, с которой пришлось бы стартовать в Украине. Со временем в ней будет больше функций, но на старте они были не нужны. Сложилась мощная внутренняя команда профессионалов высокого класса. Они не только специалисты в IT, но и отлично знают внутренние процессы компании, знают внутреннюю операционную систему и участвовали в создании новой системы Shipment, которая является логистической платформой для работы Новой почты во всем мире.

«По окончании этапа MVP мы начали стадию тестирования приложения. Сейчас оно непрерывно дорабатывается, к процессу его усовершенствования привлечена команда из представителей разных подразделений — продакты, технологи, программисты. Мы активно общаемся с клиентами, которые уже используют новое приложение, получаем от них обратную связь, тестируем клиентский путь, чтобы сделать каждый шаг легким и понятным», — добавляет Чепига.

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В новом приложении изменились цвета, использованные в приложении: красного стало меньше, прибавились спокойные оттенки других цветов.

Также редакция Ain.ua заметила интересный момент: если вы захотите сделать скриншот своего штрихкода, он не отразится на самом скриншоте. Подозревается, что таким образом компания хочет закрыть практику, когда люди вместо сменить получателя (для этого нужно несколько кликов и это бесплатно), просто сбрасывают скриншоты карты другому получателю.

Разработкой приложения занимается та же команда, которая осуществляет поддержку действительного приложения в Украине. Кроме того, на разных этапах в команду разработки привлекаются команды из других подразделений — продуктологи, технологи, маркетологи и т. д. Инвестиции в продукт Чепига отдельно не выделяет, указывая, что по сути это затраты на заработную плату всех этих специалистов, и подсчитать эту сумму сложно.

В общей сложности команда одних программистов, работающих над разработкой, — до 10 человек.

Когда новое приложение Nova Post выйдет в релиз — пока не сообщается.

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