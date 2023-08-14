Новая почта запускает адресную доставку в Латвию и Эстонию — Finance.ua

Новая почта запускает адресную доставку в Латвию и Эстонию Сегодня 16:17 — Личные финансы

Новая почта запускает адресную доставку в Латвию и Эстонию

Уже с середины сентября украинцы могут заказывать курьера от Новой почты в любой город Латвии и Эстонии, чтобы быстро получать посылки из Украины или отправлять их в Украину. Это будет уже седьмая и восьмая страна Европы, в которых будет работать Nova Post.

«В Латвии и Эстонии мы будем стартовать с услуги курьерской доставки, чтобы отправить в Украину или доставить из Украины. Ведь это те логистические сервисы, которыми жители этих стран пользуются чаще всего», — говорит CEO Nova Post в Литве, Латвии и Эстонии Светлана Книжка.

Открытие первого отделения Nova Post в Латвии ожидается в октябре, в Эстонии — в ноябре.

Курьерская служба будет работать по будням с 8−00 до 17−00, можно будет отправить или получить документы и посылки до 30 кг. Доставка от 5 дней.

Чтобы отправить с адреса, нужно будет оформить заявку на вызов курьера на сайте Nova Post или в мобильном приложении.

Nova Post уже работает на рынке Польши, Литвы, Молдовы, Германии, Чехии и Румынии.

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