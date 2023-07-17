Украинская компания «Новая почта» открыла второе отделение в Берлине — Finance.ua

Украинская компания «Новая почта» открыла второе отделение в Берлине Сегодня 12:44 — Фондовый рынок

Украинская компания «Новая почта» открыла второе отделение в Берлине

Об этом сообщили в пресс-службе компании, отметив, что отделение расположено в западной части города, а именно в районе Шарлоттенбурга.

«Мы решили не ограничиваться одним отделением в Берлине, поэтому уже в понедельник, 17 июля, открываем второе, на этот раз — в районе Шарлоттенбург» — пишет компания.

адрес: Osnabrücker Str. 1, 10 589 Берлин.

можно отправлять и получать из Украины посылки до 100 кг.

срок доставки — от 5 рабочих дней.

График: будни 8:00—20:00 суббота 9:00—18:00 воскресенье: выходной

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