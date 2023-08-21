«Новая почта» в октябре выходит на рынок Словакии — Finance.ua

«Новая почта» в октябре выходит на рынок Словакии Сегодня 15:30 — Фондовый рынок

«Новая почта» в октябре выходит на рынок Словакии

«Новая почта» в октябре планирует открыть первое отделение на рынке Словакии.

Об этом сообщает пресс-служба «Новой почты».

Клиенты компании могут пересылать в Словакию документы и посылки весом до 100 кг.

Первое отделение Nova Post будет открыто в Братиславе. Оно будет работать с понедельника по субботу. Впоследствии ожидается запуск услуги адресной доставки и вызова курьера на любой адрес для отправки.

Напомним, сейчас «Новая почта» работает над выходом в четыре следующие страны. Это Латвия, Эстония, Словакия и Венгрия. Планируется, что это произойдет до октября 2023 года.

Также с середины сентября украинцы смогут заказывать курьера от Новой почты в любой город Латвии и Эстонии, чтобы быстро получать посылки из Украины или отправлять их в Украину. Это будет уже седьмая и восьмая страна Европы, в которых будет работать Nova Post.

Кроме того, компания открыла второе отделение в Берлине.

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