«Новая почта» в октябре выходит на рынок Словакии — Finance.ua
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«Новая почта» в октябре выходит на рынок Словакии

Фондовый рынок
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«Новая почта» в октябре выходит на рынок Словакии
«Новая почта» в октябре выходит на рынок Словакии
«Новая почта» в октябре планирует открыть первое отделение на рынке Словакии.
Об этом сообщает пресс-служба «Новой почты».
Клиенты компании могут пересылать в Словакию документы и посылки весом до 100 кг.
Первое отделение Nova Post будет открыто в Братиславе. Оно будет работать с понедельника по субботу. Впоследствии ожидается запуск услуги адресной доставки и вызова курьера на любой адрес для отправки.
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Напомним, сейчас «Новая почта» работает над выходом в четыре следующие страны. Это Латвия, Эстония, Словакия и Венгрия. Планируется, что это произойдет до октября 2023 года.
Также с середины сентября украинцы смогут заказывать курьера от Новой почты в любой город Латвии и Эстонии, чтобы быстро получать посылки из Украины или отправлять их в Украину. Это будет уже седьмая и восьмая страна Европы, в которых будет работать Nova Post.
Кроме того, компания открыла второе отделение в Берлине.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
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