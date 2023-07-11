«Новая почта» запустила услугу доставки в почтоматы и пункты выдачи в Чехии — Finance.ua
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«Новая почта» запустила услугу доставки в почтоматы и пункты выдачи в Чехии

Личные финансы
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«Новая почта» запустила услугу доставки в почтоматы и пункты выдачи в Чехии
«Новая почта» запустила услугу доставки в почтоматы и пункты выдачи в Чехии
«Новая почта» теперь предлагает доставки в почтоматы и пункты выдачи в Чехии. Теперь можно заказать доставку документов и посылок весом до 10 кг из Украины в Чехию на адрес получателя в отделение Nova Post или до 2700 партнерских почтоматов и пунктов выдачи.
Отправку можно оформить как из Украины, так и в отделении Nova Post в Праге с доставкой в ​​почтомат или пункт выдачи в любом городе Чехии.
Максимальный размер отправки в почтомат — 50×50×50 см, а в пункт выдачи — 100×50×50 см.
Срок доставки из Украины в Чехию — от 5 рабочих дней. Посылка будет храниться в почтамате трое суток, после чего будет переадресована в отделение Nova Post. В пункте выдачи посылка будет ждать получателя пять дней.

Стоимость доставки из Украины в Чехию:

  • документы — 250 грн;
  • посылки до 2 кг — 400 грн;
  • посылки до 10 кг — 600 грн.

Стоимость доставки в почтомат или пункт выдачи между городами в Чехии:

  • документы — 60 CZK;
  • посылки до 2 кг — 70 CZK;
  • посылки до 10 кг — 110 CZK.

Как получить посылку в почтамате AlzaBox:

  1. На дисплее почтомата введите код авторизации из SMS или электронного письма.
  2. После ввода кода авторизации откроется ваша ячейка.
  3. Заберите посылку.
  4. Плотно закройте ячейку почтомата.

Как получить посылку в пункте выдачи GLS:

  1. Назовите PIN-код из SMS-сообщения.
  2. Получите посылку.
Напомним, в настоящее время в Чехии работают два отделения НП. Детальнее о доставке в Чехию можно почитать здесь.
По материалам:
bit.ua
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