«Новая почта» запустила услугу доставки в почтоматы и пункты выдачи в Чехии — Finance.ua

«Новая почта» запустила услугу доставки в почтоматы и пункты выдачи в Чехии Сегодня 15:33 — Личные финансы

«Новая почта» запустила услугу доставки в почтоматы и пункты выдачи в Чехии

«Новая почта» теперь предлагает доставки в почтоматы и пункты выдачи в Чехии. Теперь можно заказать доставку документов и посылок весом до 10 кг из Украины в Чехию на адрес получателя в отделение Nova Post или до 2700 партнерских почтоматов и пунктов выдачи.

Отправку можно оформить как из Украины, так и в отделении Nova Post в Праге с доставкой в ​​почтомат или пункт выдачи в любом городе Чехии.

Максимальный размер отправки в почтомат — 50×50×50 см, а в пункт выдачи — 100×50×50 см.

Срок доставки из Украины в Чехию — от 5 рабочих дней. Посылка будет храниться в почтамате трое суток, после чего будет переадресована в отделение Nova Post. В пункте выдачи посылка будет ждать получателя пять дней.

Стоимость доставки из Украины в Чехию:

документы — 250 грн;

посылки до 2 кг — 400 грн;



посылки до 10 кг — 600 грн.



Стоимость доставки в почтомат или пункт выдачи между городами в Чехии:

документы — 60 CZK;

посылки до 2 кг — 70 CZK;



посылки до 10 кг — 110 CZK.



Как получить посылку в почтамате AlzaBox:

На дисплее почтомата введите код авторизации из SMS или электронного письма. После ввода кода авторизации откроется ваша ячейка.

Заберите посылку.

Плотно закройте ячейку почтомата.



Как получить посылку в пункте выдачи GLS:

Назовите PIN-код из SMS-сообщения. Получите посылку.



Напомним, в настоящее время в Чехии работают два отделения НП. Детальнее о доставке в Чехию можно почитать здесь.

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