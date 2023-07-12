Новая почта создает отдельную компанию в Европе: инвестиции в этом году превысят €10 млн — Finance.ua

Новая почта создает отдельную компанию в Европе: инвестиции в этом году превысят €10 млн Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Новая почта создает отдельную компанию в Европе: инвестиции в этом году превысят €10 млн

В Европе появится отдельная компания «Новой почты» для развития бизнеса в регионе Nova Post Europe. У нее будет свой СЕО и менеджмент, но взаимодействие с украинским офисом сохранится.

Об этом сообщил совладелец «Новой почты» Вячеслав Климов во время «Business Breakfast с Владимиром Федориным».

Таким образом, руководство намерено повысить эффективность экспансии в европейских странах.

По словам Климова, в течение первых шести месяцев выходом на рынки ЕС занимались украинские менеджеры, но сейчас эта модель управления не является достаточно эффективной.

Гендиректор Nova Post Europe уже избран, однако официального утверждения еще не было.

«Это человек из компании», — отметил Климов и добавил, что одно из его достижений — создание сети из более чем 14 000 почтаматов «Новой почты».

Он также рассказал, что в 2023 году компания вложит в зарубежные отделения более 10 млн евро. В следующем году инвестиции значительно возрастут. На сколько — пока неизвестно, потому что еще не утвержден бюджет.

В планах ЧП — присутствовать во всех странах Европы.

«Это будет паневропейская компания», — прогнозирует Климов.

«Новая почта» планирует сотрудничать как с местными партнерами, так и развиваться по франчайзинговой модели.

«Несколько отделений в Польше уже работают по франчайзинговой модели, — сказал он. — Это наши франчайзи из Украины, с которыми мы сейчас дошлифовываем эту модель в ЕС».

Сейчас зарубежные отделения — это менее 1% бизнеса НП.

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