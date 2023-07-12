Совладелец «Новой Почты» рассказал, сколько сейчас стоит компания — Finance.ua

Совладелец «Новой Почты» рассказал, сколько сейчас стоит компания Сегодня 12:03 — Фондовый рынок

Совладелец «Новой Почты» рассказал, сколько сейчас стоит компания

Несмотря на войну, капитализация «Новой Почты» составляет более $1 млрд. Компания не отказывается от планов увеличить капитализацию до $3−5 млрд.

Об этом рассказал совладелец ЧП Вячеслав Климов во время «Business Breakfast с Владимиром Федориным».

«Сейчас мы не думаем о капитализации, но уверены, что у нас все идет окей», — отметил Вячеслав Климов.

До войны, по словам Климова, компании почтовой индустрии консервативно оценивались с мультипликатором около 10.

К примеру, польский InPost в конце 2020-го вышел на IPO с отметкой $9,5 млрд. Компания имеет крупнейшую сеть почтаматов в Европе. На втором месте — «Новая почта», отметил Климов.

«Новая почта» в 2023 году продолжает открывать новые отделения, строить и восстанавливать разрушенные терминалы и доставлять посылки на освободившиеся территории.

В начале апреля «Новая почта» провела выпуск ценных бумаг серии «С» без осуществления публичного предложения на сумму 800 млн грн. Размещение облигаций было осуществлено для привлечения средств на финансирование инвестиционных проектов, в частности на расширение и обновление логистической инфраструктуры в Украине, а также на развитие IT-инфраструктуры.

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Кроме того, «Новая почта» планирует осуществить допэмиссию облигаций серии «D» на базе годовой финансовой отчетности за 2022 год.

За 2022 год «Новая Почта» доставила 315 млн посылок, выручка компании выросла на 13,6% - до 23,7 млрд грн.

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