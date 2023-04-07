«Новая почта» разместила облигации на 800 млн грн — Finance.ua
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«Новая почта» разместила облигации на 800 млн грн

Фондовый рынок
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«Новая почта» разместила облигации на 800 млн грн
«Новая почта» разместила облигации на 800 млн грн
ООО «Новая почта» после проведенного в феврале технического размещения облигаций серии «С» на 800 млн грн на первичном рынке в марте разместило эти ценные бумаги среди институциональных инвесторов — государственных и коммерческих банков, страховых компаний, пенсионных фондов.
Об этом сообщили в компании в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина».
«Срок обращения облигаций, их доходность и другие финансовые детали конфиденциальны и не разглашаются в публичном пространстве, поскольку выпуск был произведен без публичного предложения. Оферта по условиям выпуска не предусмотрена», — говорится в сообщении.
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В «Новой почте» уточнили, что не привлекали андеррайтера для этой операции, а после первоначального размещения облигации были включены в биржевой список на бирже ПФТС. Брокером при продаже облигаций на вторичном рынке выступила компания «Универ Капитал».
«Размещение облигаций проведено для привлечения средств на финансирование инвестиционных проектов. В частности, расширение и обновление логистической инфраструктуры в Украине, а также развитие ІТ-инфраструктуры», — отметил эмитент.
В «Новой почте» подчеркнули, что компания стала первым эмитентом корпоративных облигаций в Украине во время полномасштабной войны.
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«Компания намерена провести допэмиссию облигаций серии „D“ на базе годовой финансовой отчетности за 2022 год», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина», уточнив, что выпущенные в марте 2020 года облигации серии «В» на 700 млн грн были своевременно погашены в первый день наступления срока погашения в феврале этого года.
«Новая почта» уточнила, что эмитенту и облигациям серии «С» предоставлен кредитный рейтинг инвестиционного уровня по национальной шкале «uaAA» агентством «Стандарт-рейтинг».
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По данным агентства и биржи, срок обращения облигаций серии «С» — до 12 января 2024 года. «Стандарт-рейтинг» добавляет, что НКЦБФР в конце января зарегистрировала этот выпуск с номинальной ставкой 24% годовых.
По данным ПФТС, со 2 по 10 марта на бирже были совершены сделки с облигациями на общую сумму 413,3 млн грн, доходность облигаций в подавляющем большинстве из них составила 24% годовых, в нескольких — 24,55% годовых.
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По данным «Стандарт-Рейтинг», выручка «Новой почты» в 2022 году выросла на 13,6% — до 23,69 млрд грн, EBITDA — на 42,5%, до 4,3 млрд грн, а чистая прибыль сократилась на 17,9% — до 2,14 млрд грн.
Дебютный выпуск облигаций серии «А» на сумму 300 млн грн со сроком обращения 1,5 года состоялся в 2019 году. Средства от их размещения были ориентированы на модернизацию инфраструктуры и сети отделений. В 2020 году компания провела выпуск облигаций серии «B» сроком три года на 700 млн грн для строительства и автоматизации логистических центров компании.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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