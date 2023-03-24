«Новая почта» заявила о планах инвестировать 10 миллионов евро в развитие сети в Европе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Новая почта» заявила о планах инвестировать 10 миллионов евро в развитие сети в Европе

Фондовый рынок
36
«Новая почта» заявила о планах инвестировать 10 миллионов евро в развитие сети в Европе
«Новая почта» заявила о планах инвестировать 10 миллионов евро в развитие сети в Европе
Украинский оператор экспресс-доставки «Новая почта» инвестирует в развитие в странах Европы до 2025 года 10 миллионов евро.
Об этом сообщил совладелец «Новой почты» Владимир Поперешнюк на открытии первого грузового отделения в Литве в комментарии «Интерфакс-Украина».
«Будет инвестировано 10 млн евро. Всего мы планируем открыть 200 отделений в 30 странах», — сказал Поперешнюк.
Читайте также
Он уточнил, что в развитие сети отделений в Польше компания уже вложила 1 млн. евро.
«В ближайшее время в Литве будут открыты по меньшей мере три отделения, а также по одному в Риге и Таллинне. Все будет зависеть от количества клиентов и отправлений», — добавил Поперешнюк.
Также в течение трех месяцев компания планирует открыть отделения в 12 городах Германии.
«Первое появится в Берлине в начале мая. Работа там уже активно продолжается», — уточнил совладелец «Новой почты».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.