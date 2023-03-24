«Новая почта» заявила о планах инвестировать 10 миллионов евро в развитие сети в Европе — Finance.ua

«Новая почта» заявила о планах инвестировать 10 миллионов евро в развитие сети в Европе Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

«Новая почта» заявила о планах инвестировать 10 миллионов евро в развитие сети в Европе

Украинский оператор экспресс-доставки «Новая почта» инвестирует в развитие в странах Европы до 2025 года 10 миллионов евро.

Об этом сообщил совладелец «Новой почты» Владимир Поперешнюк на открытии первого грузового отделения в Литве в комментарии «Интерфакс-Украина»

«Будет инвестировано 10 млн евро. Всего мы планируем открыть 200 отделений в 30 странах», — сказал Поперешнюк.

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Он уточнил, что в развитие сети отделений в Польше компания уже вложила 1 млн. евро.

«В ближайшее время в Литве будут открыты по меньшей мере три отделения, а также по одному в Риге и Таллинне. Все будет зависеть от количества клиентов и отправлений», — добавил Поперешнюк.

Также в течение трех месяцев компания планирует открыть отделения в 12 городах Германии.

«Первое появится в Берлине в начале мая. Работа там уже активно продолжается», — уточнил совладелец «Новой почты».

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Економічна Правда По материалам:

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