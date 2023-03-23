Новая почта запустила обновленный «Сейф-сервис» в приложении — Finance.ua

Новая почта запустила обновленный «Сейф-сервис» в приложении Сегодня 15:12 — Личные финансы

Новая почта запустила обновленный «Сейф-сервис» в приложении

«Новая почта» сообщила о запуске обновленного «Сейф-сервиса» для безопасных и удобных онлайн-покупок. Теперь покупателю не нужно вносить 100-200 грн предоплаты на карту продавца, а продавец получает бесплатную обратную доставку в случае отказа от товара.

Как работает и каковы условия

«Сейф-сервис» предоставляет финтех-компания «НоваПэй», входящая в группу компаний «Новой почты». Услуга предоставляется исключительно через мобильное приложение «Новой почты» — после оплаты товара в приложении по предварительно созданной накладной средства не идут сразу на счет продавца, а резервируются. Таким образом, покупатель имеет возможность осмотреть посылку в отделении и не рискует с предоплатой незнакомым продавцам на карту.

Средства перечисляются продавцу на карту после осмотра и фактического получения посылки. Если товар не подошел и покупатель отказался, посылка возвращается обратно продавцу бесплатно, а деньги за товар автоматически возвращаются покупателю. Данные платежных карт для обеих сторон остаются конфиденциальными, отмечают в «Новой почте» без подробностей.

Посылка, оформленная через Сейф-сервис, может храниться в отделении пять дней. На шестой день она автоматически вернется к отправителю, средства — покупателю, а сделка будет отменена.

Как воспользоваться (пошаговая инструкция)

Продавец самостоятельно создает экспресс-накладную в мобильном приложении Новой почты. В разделе Дополнительные услуги продавец выбирает и нажимает Сейф-Сервис. Как только будет создана экспресс-накладная, покупатель получает push-сообщение с ее номером. К него есть 2 суток, чтобы оплатить заказ через мобильное приложение Новой почты. Как только посылка прибудет в отделение, покупатель ее осматривает и принимает решение о покупке. Если забирает заказ — через 30 минут средства за товар перечисляются на карту продавца. В случае отказа от посылки она возвращается бесплатно продавцу, а стоимость товара и комиссия за денежный перевод возвращаются покупателю на счет.

Сколько это стоит

Для продавцов «Сейф-Сервис» бесплатный, а покупатель платит комиссию за денежный перевод. До конца мая будет действовать акционный тариф 20 гривен вне зависимости от стоимости посылки.

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