7 млрд грн в госбюджет: Новая почта подвела итоги работы за время войны — Finance.ua

7 млрд грн в госбюджет: Новая почта подвела итоги работы за время войны Сегодня 15:30 — Личные финансы

7 млрд грн в госбюджет: Новая почта подвела итоги работы за время войны

За 2022 год группа компаний Новая почта перечислила в бюджеты страны 7,1 миллиарда гривен налогов и сборов. Это как бюджет Кривого Рога на 2023 год или сумма средств, за которую можно приобрести 2 млн бронежилетов для наших военных.

Об этом сообщили в компании.

Сумма налогов за 2022 год увеличилась на 700 млн грн по сравнению с прошлым мирным годом. 388 млн грн компания инвестировала в приближение победы страны: на закупку амуниции, дронов, генераторов и другого оборудования для ВСУ, на донаты фондам, закупку оборудования для госпиталей и реабилитационных центров.

Новая почта работала каждый день войны и доставила 315 млн посылок, включая 2,6 млн тонн грузов. По сравнению с прошлым мирным годом это на 15% меньше.

Активнее всего отправляли посылки 30 декабря — компания доставила 1,9 млн новогодних отправлений в сутки, и это новый рекорд Новой почты.

Гуманитарная помощь

Гуманитарной помощи, доставку которой оплатила сама Новая почта, за 2022 год было доставлено 22 073 тонн — это вес 77 самолетов Мрія. На деоккупированные территории было доставлено 420 539 посылок. Из них 4027 посылок, или 49,8 тонны — посылки с помощью от украинцев, также доставлены за счет Новой почты.

Международные посылки

Новая почта Глобал за 2022 год доставила 5,6 млн международных посылок, при этом количество отправлений за границу от физических лиц увеличилось в 9 раз.

Больше всего посылок доставлено в Польшу и Германию, ведь именно в этих странах оказалось более 4 млн украинцев. Как и в мирное время, украинцы чаще всего отправляют одежду и обувь, товары для дома, технику и электронику, товары для красоты и здоровья, инструменты и автотовары.

В прошлом году стали чаще покупать онлайн и заказывать доставку Новой почтой: зоотовары, товары для дачи и сада, товары для туризма, спорттовары.

Отделения

Кроме того, Новая почта продолжила инвестировать средства в развитие экономики страны и открыла 1000 совершенно новых отделений за 2022 военный год. Больше всего их открыли в Киевской, Львовской, Одесской и Винницкой областях. Несмотря на все сложности, новые отделения заработали и в прифронтовых городах: Изюме, Старом Салтове, Харькове, Святогорске, Лимане и т.д.

Справка Finance.ua:

в настоящее время Новая почта — крупнейшая и самая доступная сеть доставки в Украине. Это 23,3 тыс. точек сервиса, из них 9300 отделений и 14 000 почтоматов.

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