«Новая Почта» планирует до конца марта открыть еще 10 отделений в Польше — Finance.ua

«Новая Почта» планирует до конца марта открыть еще 10 отделений в Польше Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

«Новая Почта» планирует до конца марта открыть еще 10 отделений в Польше

Логистическая компания «Новая почта» к концу марта откроет 10 отделений в Польше (Nova Post Polska), увеличив общее количество отделений в стране до 30, а к концу июня — до 50.

Об этом рассказал CEO Nova Post Polska Дмитрий Вергун агентству «Интерфакс-Украина».

«До конца марта планируем открыть еще 10 новых. В частности, в Ольштыне, Радоме, Кельце, Ополе, Ченстхове, Бельско-Бяле. Уже 27 марта откроются отделения в Еленя-Гура и Белостоке. Таким образом, все 16 воеводств будут охвачены в июне», — сказал Вергун.

По его словам, до конца июня в Польше будет 50 отделений, в частности, в среднесрочной перспективе в Варшаве появятся около 10 отделений, а к концу года будет 15 отделений.

Он добавил, что все отделения будут принимать посылки до 100 килограммов.

В общей сложности с 3 октября компания запустила 20 отделений, в том числе 6 в Варшаве. Также компания получила официальный документ, предоставляющий ей официальный статус почтового оператора в Польше.

Ранее сообщалось, что «Новая почта» планирует открыть свои отделения в Германии и Румынии.

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