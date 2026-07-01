Новая почта открыла новый логистический терминал в Молдове Сегодня 13:12 — Фондовый рынок

Новая почта открыла новый логистический терминал в Молдове

Самый большой хаб в стране площадью 3800 м² заработал вблизи Кишинева в Молдове.

Он может обрабатывать до 10 000 посылок в час, а все ключевые процессы — от сортировки до таможенного оформления — теперь сосредоточены в одном месте, говорится в пресс-релизе компании.

Среднее время доставки уже сократилось на 2 часа. Теперь рейсы на междугородные направления отправляются дважды в сутки, а в отделение — каждые 2,5 часа.

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В настоящее время через терминал проходит в ~35 000 посылок ежедневно, а недавний рекорд составляет 80 000 отправлений в сутки. Хаб работает со всеми видами отправлений, которые доставляются как по Молдове, так и за границу.

Вместе с терминалом заработал и первый в Молдове фулфилмент-хаб Nova Post. Теперь интернет-магазины, которые пользуются фулфилментом в Молдове, могут еще быстрее отправлять заказы: оформленные к 01:00 покупки доставляются по стране уже на следующее утро.

Ранее компания «Новая почта» предупредила украинцев о распространении фейковых вакансий, которые мошенники публикуют от ее имени. Злоумышленники используют бренд и логотип компании для выманивания персональных и банковских данных пользователей.

В компании отмечают, что такие объявления не имеют никакого отношения ни к Новой почте, ни к другим компаниям группы NOVA.

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