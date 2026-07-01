Новая почта открыла новый логистический терминал в Молдове

В настоящее время через терминал проходит в ~35 000 посылок ежедневно, а недавний рекорд составляет 80 000 отправлений в сутки. Хаб работает со всеми видами отправлений, которые доставляются как по Молдове, так и за границу.
Вместе с терминалом заработал и первый в Молдове фулфилмент-хаб Nova Post. Теперь интернет-магазины, которые пользуются фулфилментом в Молдове, могут еще быстрее отправлять заказы: оформленные к 01:00 покупки доставляются по стране уже на следующее утро.
Ранее компания «Новая почта» предупредила украинцев о распространении фейковых вакансий, которые мошенники публикуют от ее имени. Злоумышленники используют бренд и логотип компании для выманивания персональных и банковских данных пользователей.
В компании отмечают, что такие объявления не имеют никакого отношения ни к Новой почте, ни к другим компаниям группы NOVA.