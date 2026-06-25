«Нова пошта» попереджає про шахрайські оголошення: про що йдеться

У «Новій пошті» зазначають, що одним із найпоширеніших способів обману є пропозиції «роботи за лайки», легкого заробітку в інтернеті або щоденних виплат на банківську картку. У компанії підкреслюють, що працевлаштування здійснюється виключно на офіційних умовах із дотриманням трудового законодавства.
Також громадян закликають бути обережними з вакансіями, які перенаправляють кандидатів до сторонніх Telegram-ботів. Усі актуальні пропозиції роботи публікуються лише на офіційному сайті компанії та на відомих платформах з пошуку роботи.
Ознаки шахрайства
Обіцянки вільного графіка без чітко визначених умов праці, вимоги сплатити кошти за навчання чи оформлення документів, а також прохання надати банківські реквізити, паролі, SMS-коди або доступ до онлайн-банкінгу.
У компанії наголошують, що рекрутери «Нової пошти» ніколи не запитують CVV-коди платіжних карток, паролі чи іншу конфіденційну інформацію.
У разі виявлення підозрілих оголошень користувачам радять не переходити за посиланнями та повідомляти про такі випадки на гарячу лінію компанії. Це допоможе оперативно реагувати на шахрайські схеми та сприяти їх блокуванню.