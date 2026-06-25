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«Нова пошта» попереджає про шахрайські оголошення: про що йдеться

Фінтех і Картки
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Компанія «Нова пошта» попередила українців про поширення фейкових вакансій, які шахраї публікують від її імені.
Зловмисники використовують бренд і логотип компанії, щоб виманювати персональні та банківські дані користувачів.
Про це інформує пресслужба компанії.
У компанії наголошують, що такі оголошення не мають жодного стосунку ані до Нової пошти, ані до інших компаній групи NOVA.

Як діють шахраї

Шахраї використовують назву та логотип компанії, щоб викликати довіру користувачів і спонукати їх переходити за підозрілими посиланнями або передавати особисті дані.
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У «Новій пошті» зазначають, що одним із найпоширеніших способів обману є пропозиції «роботи за лайки», легкого заробітку в інтернеті або щоденних виплат на банківську картку. У компанії підкреслюють, що працевлаштування здійснюється виключно на офіційних умовах із дотриманням трудового законодавства.
Також громадян закликають бути обережними з вакансіями, які перенаправляють кандидатів до сторонніх Telegram-ботів. Усі актуальні пропозиції роботи публікуються лише на офіційному сайті компанії та на відомих платформах з пошуку роботи.

Ознаки шахрайства

Обіцянки вільного графіка без чітко визначених умов праці, вимоги сплатити кошти за навчання чи оформлення документів, а також прохання надати банківські реквізити, паролі, SMS-коди або доступ до онлайн-банкінгу.
У компанії наголошують, що рекрутери «Нової пошти» ніколи не запитують CVV-коди платіжних карток, паролі чи іншу конфіденційну інформацію.
У разі виявлення підозрілих оголошень користувачам радять не переходити за посиланнями та повідомляти про такі випадки на гарячу лінію компанії. Це допоможе оперативно реагувати на шахрайські схеми та сприяти їх блокуванню.
За матеріалами:
Finance.ua
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