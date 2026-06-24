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У Чернівцях викрили схему крадіжки газу на майже 90 млн грн

Кримінал
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Збитки становлять, як мінімум, 87,5 млн грн.
Збитки становлять, як мінімум, 87,5 млн грн.
У Чернівцях через самовільне підключення багатоквартирного будинку до газорозподільної системи завдано збитків щонайменше на 87,5 млн грн.
Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Як діяла схема

За словами Корецького, особи незаконно проклали газопровід до багатоповерхового будинку та самовільно підключили його до газорозподільної системи та фактично крали газ для роботи місцевої котельні.
Збитки становлять, як мінімум, 87,5 млн грн.
Схему викрили фахівці з безпеки «Газмереж» та Нафтогазу. Усі матеріали передано до правоохоронних органів для притягнення до відповідальності.
У компанії заявили, що вимагатимуть відшкодування завданих збитків у встановленому законом порядку.

Масштаби втрат

«За нашими оцінками, щорічні збитки від крадіжок газу побутовими споживачами вимірюються мільярдами гривень. Це наслідок різноманітних схем і махінацій, з якими ми боремося та системно наводимо лад. росія щодня атакує об’єкти газовидобутку ракетами та дронами. Через ці удари Україна змушена закуповувати додаткові обсяги імпортного газу для забезпечення тепла. І водночас окремі громадяни вважають допустимим банально красти газ. Фактично вони привласнюють ресурс, необхідний країні для проходження зими, забезпечення людей теплом і стабільної роботи економіки», — написав Корецький.
За матеріалами:
Finance.ua
НафтогазГазШахрайство
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