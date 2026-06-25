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«Новая почта» предупреждает о мошеннических объявлениях: о чем идет речь

Финтех и Карты
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Компания «Новая почта» предупредила украинцев о распространении фейковых вакансий, которые мошенники публикуют от ее имени.
Злоумышленники используют бренд и логотип компании для выманивания персональных и банковских данных пользователей.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В компании отмечают, что такие объявления не имеют никакого отношения ни к Новой почте, ни к другим компаниям группы NOVA.

Как действуют мошенники

Мошенники используют название и логотип компании, чтобы вызывать доверие пользователей и побуждать их переходить по подозрительным ссылкам или передавать личные данные.
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В «Новой почте» отмечают, что одним из самых распространенных способов обмана являются предложения «работы за ругательства», легкого заработка в интернете или ежедневных выплат на банковскую карту. В компании подчеркивают, что трудоустройство осуществляется исключительно на официальных условиях с соблюдением трудового законодательства.
Также граждан призывают осторожничать с вакансиями, которые перенаправляют кандидатов в посторонние Telegram-боты. Все актуальные предложения работы публикуются только на официальном сайте компании и известных платформах по поиску работы.

Признаки мошенничества

Обещания свободного графика без четко определенных условий труда, требования уплатить средства за обучение или оформление документов, а также просьбу предоставить банковские реквизиты, пароли, SMS-коды или доступ к онлайн-банкингу.
В компании отмечают, что рекрутеры «Новой почты» никогда не спрашивают CVV-коды платежных карт, пароли или другую конфиденциальную информацию.
В случае обнаружения подозрительных объявлений пользователям советуют не переходить по ссылкам и сообщать о таких случаях на горячую линию компании. Это поможет оперативно реагировать на мошеннические схемы и способствовать их блокированию.
По материалам:
Finance.ua
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