«Новая почта» предупреждает о мошеннических объявлениях: о чем идет речь Сегодня 11:13 — Финтех и Карты

Компания «Новая почта» предупредила украинцев о распространении фейковых вакансий, которые мошенники публикуют от ее имени.

Злоумышленники используют бренд и логотип компании для выманивания персональных и банковских данных пользователей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В компании отмечают, что такие объявления не имеют никакого отношения ни к Новой почте, ни к другим компаниям группы NOVA.

Как действуют мошенники

Мошенники используют название и логотип компании, чтобы вызывать доверие пользователей и побуждать их переходить по подозрительным ссылкам или передавать личные данные.

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В «Новой почте» отмечают, что одним из самых распространенных способов обмана являются предложения «работы за ругательства», легкого заработка в интернете или ежедневных выплат на банковскую карту. В компании подчеркивают, что трудоустройство осуществляется исключительно на официальных условиях с соблюдением трудового законодательства.

Также граждан призывают осторожничать с вакансиями, которые перенаправляют кандидатов в посторонние Telegram-боты. Все актуальные предложения работы публикуются только на официальном сайте компании и известных платформах по поиску работы.

Признаки мошенничества

Обещания свободного графика без четко определенных условий труда, требования уплатить средства за обучение или оформление документов, а также просьбу предоставить банковские реквизиты, пароли, SMS-коды или доступ к онлайн-банкингу.

никогда не спрашивают CVV-коды платежных карт, пароли или другую конфиденциальную информацию. В компании отмечают, что рекрутеры «Новой почты»

В случае обнаружения подозрительных объявлений пользователям советуют не переходить по ссылкам и сообщать о таких случаях на горячую линию компании. Это поможет оперативно реагировать на мошеннические схемы и способствовать их блокированию.

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