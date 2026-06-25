«Новая почта» предупреждает о мошеннических объявлениях: о чем идет речь

В «Новой почте» отмечают, что одним из самых распространенных способов обмана являются предложения «работы за ругательства», легкого заработка в интернете или ежедневных выплат на банковскую карту. В компании подчеркивают, что трудоустройство осуществляется исключительно на официальных условиях с соблюдением трудового законодательства.
Также граждан призывают осторожничать с вакансиями, которые перенаправляют кандидатов в посторонние Telegram-боты. Все актуальные предложения работы публикуются только на официальном сайте компании и известных платформах по поиску работы.
Признаки мошенничества
Обещания свободного графика без четко определенных условий труда, требования уплатить средства за обучение или оформление документов, а также просьбу предоставить банковские реквизиты, пароли, SMS-коды или доступ к онлайн-банкингу.
В компании отмечают, что рекрутеры «Новой почты» никогда не спрашивают CVV-коды платежных карт, пароли или другую конфиденциальную информацию.
В случае обнаружения подозрительных объявлений пользователям советуют не переходить по ссылкам и сообщать о таких случаях на горячую линию компании. Это поможет оперативно реагировать на мошеннические схемы и способствовать их блокированию.