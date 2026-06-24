В Черновцах разоблачили схему хищения газа почти на 90 млн грн Сегодня 19:37 — Криминал

Ущерб составляет, как минимум, 87,5 млн грн.

В Черновцах из-за самовольного подключения многоквартирного дома к газораспределительной системе нанесен ущерб минимум на 87,5 млн грн.

Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Как действовала схема

По словам Корецкого, лица незаконно проложили газопровод в многоэтажный дом и самовольно подключили его к газораспределительной системе и фактически воровали газ для работы местной котельной.

Ущерб составляет, как минимум, 87,5 млн грн.

Схему разоблачили специалисты по безопасности «Газсетей» и Нафтогаза. Все материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения к ответственности.

В компании заявили, что потребуют возмещения нанесенного ущерба в установленном законом порядке.

Масштабы потерь

«По нашим оценкам, ежегодные убытки от краж газа бытовыми потребителями измеряются миллиардами гривен. Это следствие разнообразных схем и махинаций, с которыми мы боремся и системно наводим порядок. россия ежедневно атакует объекты газодобычи ракетами и дронами. Из-за этих ударов Украина вынуждена закупать дополнительные объемы импортного газа для обеспечения тепла. И в то же время некоторые граждане считают допустимым банально воровать газ. Фактически они присваивают ресурс, необходимый стране для прохождения зимы, обеспечения людей теплом и стабильной работы экономики», — написал Корецкий.

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