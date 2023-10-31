«Новая почта» начала переводить отделения на собственные POS-терминалы — Finance.ua

«Новая почта» начала переводить отделения на собственные POS-терминалы
Оператор доставки «Новая почта» установил в отделениях первые 500 POS-терминалов собственной платежной системы NovaPay.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Первые 500 собственных POS-терминалов NovaPay установили в отделениях Киевской, Львовской, Одесской и Днепропетровской областей.
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«До конца 2023 года компания установит еще 1000 POS-терминалов в других областях. Собственная сеть платежных терминалов позволяет нам повысить стабильность работы системы и сэкономить средства, которые мы направим на развитие новых и усовершенствование существующих финансовых продуктов», — рассказал CEO NovaPay Андрей Кривошапко.
Компания также сообщила о планах установить 10 тыс. собственных терминалов до 2025 года.
Справка Finance.ua:
- NovaPay является первой отечественной финтех-компанией, начавшей свою глобальную экспансию, и Молдова стала первым рынком международного развития;
- «НоваПей Кредит», входящая в финансовую группу NovaPay, завершила первое полугодие 2023 года с чистой прибылью 17,34 млн грн, тогда как аналогичный период 2022 года — с чистым убытком 6,04 млн грн.
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