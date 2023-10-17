«Новая почта» запустит доставку между странами ЕС. Тестирование начнется в следующем году — Finance.ua
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«Новая почта» запустит доставку между странами ЕС. Тестирование начнется в следующем году

Фондовый рынок
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«Новая почта» запустит доставку между странами ЕС. Тестирование начнется в следующем году
«Новая почта» запустит доставку между странами ЕС. Тестирование начнется в следующем году
В 2024 году «Новая почта» планирует тестировать услугу доставки между странами Европейского Союза.
Об этом сообщил в интервью Forbes Владимир Поперешнюк, совладелец компании.
Полноценно услуга доставки между странами ЕС от «Новой почты» может заработать уже в 2025 году, сообщил Поперешнюк.
«Смогу сказать конкретнее только через год. Мы создаем будущее, но не предсказываем его», — отметил он.
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Также, по словам совладельца НП, компания уже начала предлагать услугу доставки между странами на некоторых рынках, где открылись отделения «Новой почты».
Для доставки между странами Европы «Новая почта» использует два самолета АН-26 флота собственной авиакомпании Supernova Airlines. Сейчас компания ожидает дальнемагистральный самолет в лизинг, который будет соединять Европу и США, сообщил Поперешнюк.
Напомним, за год экспансии с октября 2022 года НП уже открыла 63 отделения в Молдове и шести странах ЕС: Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии и Словакии.

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По материалам:
Forbes.ua
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