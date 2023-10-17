«Новая почта» запустит доставку между странами ЕС. Тестирование начнется в следующем году — Finance.ua

«Новая почта» запустит доставку между странами ЕС. Тестирование начнется в следующем году Сегодня 14:32 — Фондовый рынок

«Новая почта» запустит доставку между странами ЕС. Тестирование начнется в следующем году

В 2024 году «Новая почта» планирует тестировать услугу доставки между странами Европейского Союза.

Об этом сообщил в интервью Forbes Владимир Поперешнюк, совладелец компании.

Полноценно услуга доставки между странами ЕС от «Новой почты» может заработать уже в 2025 году, сообщил Поперешнюк.

«Смогу сказать конкретнее только через год. Мы создаем будущее, но не предсказываем его», — отметил он.

Также, по словам совладельца НП, компания уже начала предлагать услугу доставки между странами на некоторых рынках, где открылись отделения «Новой почты».

Для доставки между странами Европы «Новая почта» использует два самолета АН-26 флота собственной авиакомпании Supernova Airlines. Сейчас компания ожидает дальнемагистральный самолет в лизинг, который будет соединять Европу и США, сообщил Поперешнюк.

Напомним, за год экспансии с октября 2022 года НП уже открыла 63 отделения в Молдове и шести странах ЕС: Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии и Словакии.

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