«Новая почта» намерена открыться еще в шести странах ЕС до конца года — Finance.ua

«Новая почта» намерена открыться еще в шести странах ЕС до конца года Сегодня 15:30 — Фондовый рынок

«Новая почта» намерена открыться еще в шести странах ЕС до конца года

Группа компаний «Новая почта» планирует до конца года выйти на рынок еще шести стран Европейского Союза, открыв там первые свои отделения.

Об этом сообщил совладелец «Новой почты» Вячеслав Климов на Киевском международном экономическом форуме.

«У нас идет экспансия. Уже восемь стран. До конца этого года будет еще шесть», — сказал Климов.

Как уточнили в пресс-службе компании, отделения Nova Post появятся в Латвии, Эстонии, Венгрии, Италии, Франции и Австрии.

На форуме Климов отметил, что в отделениях Nova Post за рубежом рабочими будут два языка — местный и украинский.

«Мы приняли твердое решение, что в отделениях Nova Post в Европе будут говорить на двух языках. Это будет местный язык и это будет язык украинский», — отметил совладелец компании.

На форуме он также сообщил, что группа компаний ежемесячно направляет около 100 млн грн на нужды армии. Климов уточнил, что 3249 сотрудников компании находятся в ВСУ, а с начала полномасштабного вторжения 99 коллег погибли.

Напомним, Nova Post уже открыла 62 отделения в Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии и Молдове.

В сеть «Новая почта» в Украине на начало июля 2023 года входило более 10 тыс. отделений и более 14 тыс. почтоматов.

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