«Новая почта» планирует в следующем году открыться в каждой стране Европы — Finance.ua

«Новая почта» планирует в следующем году открыться в каждой стране Европы Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

«Новая почта» планирует в следующем году открыться в каждой стране Европы

Владимир Поперешнюк сообщил, что идея развития украинского перевозчика «Новая почта», совладельцем которого он является, — в следующем году открыться в каждой европейской стране.

В интервью в эфире Radio NV Владимир Поперешнюк отметил , что в течение этого года они планируют открыть отделения в четырех странах: Венгрия, Словакия, Латвия и Эстония. А в следующем году закрыть почти все страны Европы.

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«То есть наша идея — открыться в каждой стране», — отметил совладелец НП.

По словам Попереншюка, в планах открыть в каждой стране минимум одно отделение, чтобы иметь возможность производить доставку.

Сейчас компания работает по такой схеме: есть представительства в крупных городах, заключают контракты с местными перевозчиками, чтобы они доставляли посылки «Новой почты» по стране там, где у сервиса нет возможности сделать это своими силами.

«Поэтому, когда нас спрашивают „как вы конкурируете“, мы говорим: мы не конкурируем, мы наоборот — сотрудничаем… Есть такое слово frenemy. То есть, с одной стороны, мы враги в будущем потенциально, с другой…», — акцентирует совладелец «Новой почты».

Справка Finance.ua:

в конце февраля этого года компания заявляла, что планирует выйти на рынки Германии и Румынии, и уже работает, кроме Украины, в Молдове, Польше, Румынии, Германии, Литве и Чехии.

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