«Новая почта» планирует в следующем году открыться в каждой стране Европы — Finance.ua

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«Новая почта» планирует в следующем году открыться в каждой стране Европы

Фондовый рынок
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«Новая почта» планирует в следующем году открыться в каждой стране Европы
«Новая почта» планирует в следующем году открыться в каждой стране Европы
Владимир Поперешнюк сообщил, что идея развития украинского перевозчика «Новая почта», совладельцем которого он является, — в следующем году открыться в каждой европейской стране.
В интервью в эфире Radio NV Владимир Поперешнюк отметил, что в течение этого года они планируют открыть отделения в четырех странах: Венгрия, Словакия, Латвия и Эстония. А в следующем году закрыть почти все страны Европы.
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«То есть наша идея — открыться в каждой стране», — отметил совладелец НП.
По словам Попереншюка, в планах открыть в каждой стране минимум одно отделение, чтобы иметь возможность производить доставку.
Сейчас компания работает по такой схеме: есть представительства в крупных городах, заключают контракты с местными перевозчиками, чтобы они доставляли посылки «Новой почты» по стране там, где у сервиса нет возможности сделать это своими силами.
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«Поэтому, когда нас спрашивают „как вы конкурируете“, мы говорим: мы не конкурируем, мы наоборот — сотрудничаем… Есть такое слово frenemy. То есть, с одной стороны, мы враги в будущем потенциально, с другой…», — акцентирует совладелец «Новой почты».

Справка Finance.ua:

  • в конце февраля этого года компания заявляла, что планирует выйти на рынки Германии и Румынии, и уже работает, кроме Украины, в Молдове, Польше, Румынии, Германии, Литве и Чехии.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
dev.ua
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