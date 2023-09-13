«Новая почта» запустила отправку из почтаматов Inpost в Польше: как воспользоваться новой услугой — Finance.ua

«Новая почта» запустила отправку из почтаматов Inpost в Польше: как воспользоваться новой услугой Сегодня 16:30 — Личные финансы

«Новая почта» запустила отправку из почтаматов Inpost в Польше: как воспользоваться новой услугой

«Новая почта» расширила возможности доставки из Польши в Украину. Теперь можно отправлять документы и посылки весом до 25 кг через почтоматы Inpost.

Новая услуга доступна круглосуточно, и клиенты могут выбирать способ доставки в отделение Nova Post, почтомат Nova Post или по адресу.

Посылка доставляется из почтомата в Украину за 3 дня.

Как отправить посылку из Польши в Украину через почтомат InPost

Для того чтобы отправить посылку из Польши через почтомат InPost, нужно:

упаковать посылку в коробку самостоятельно;

оформить накладную на отправку в мобильном приложении Nova Post, на веб-сайте или в личном кабинете;

оплатить отправку онлайн и получить код доступа к ячейке почтомата через СМС, электронную почту или приложение Nova Post. Этот код является универсальным и дает доступ к любому почтомату, если есть свободные ячейки;

выбрать удобный почтомат InPost на карте;

ввести код доступа на экране почтомата или сканировать QR-код из приложения Nova Post;

поместить посылку в открывшуюся ячейку почтомата. После этого обязательно ее закрыть.

Посылку можно выслать в течение 72 часов после оплаты. Если посылку не загрузили в ячейку, то в течение следующих 14 дней средства будут автоматически возвращены на карту.

Стоимость доставки из почтоматов соответствует стоимости доставки из отделений Nova Post в Польше:

документы (8*38*64 см) — 40 PLN;

посылка до 2 кг (8*38*64 см) — 45 PLN;

посылка до 10 кг (19*38*64 см) — 65 PLN;

посылка до 25 кг (41*38*64 см) — 90 PLN.

Напомним, что Nova Post запустила в Румынии возможность отправлять документы и посылки до 30 кг с помощью курьера. Клиенты могут вызвать курьера по любому румынскому адресу с понедельника по пятницу.

Владимир Поперешнюк сообщил , что идея развития украинского перевозчика «Новая почта», совладельцем которого он является, — в следующем году открыться в каждой европейской стране.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.