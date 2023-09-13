«Новая почта» запустила отправку из почтаматов Inpost в Польше: как воспользоваться новой услугой — Finance.ua

«Новая почта» запустила отправку из почтаматов Inpost в Польше: как воспользоваться новой услугой
«Новая почта» расширила возможности доставки из Польши в Украину. Теперь можно отправлять документы и посылки весом до 25 кг через почтоматы Inpost.
Новая услуга доступна круглосуточно, и клиенты могут выбирать способ доставки в отделение Nova Post, почтомат Nova Post или по адресу.
Посылка доставляется из почтомата в Украину за 3 дня.
Как отправить посылку из Польши в Украину через почтомат InPost
Для того чтобы отправить посылку из Польши через почтомат InPost, нужно:
- упаковать посылку в коробку самостоятельно;
- оформить накладную на отправку в мобильном приложении Nova Post, на веб-сайте или в личном кабинете;
- оплатить отправку онлайн и получить код доступа к ячейке почтомата через СМС, электронную почту или приложение Nova Post. Этот код является универсальным и дает доступ к любому почтомату, если есть свободные ячейки;
- выбрать удобный почтомат InPost на карте;
- ввести код доступа на экране почтомата или сканировать QR-код из приложения Nova Post;
- поместить посылку в открывшуюся ячейку почтомата. После этого обязательно ее закрыть.
Посылку можно выслать в течение 72 часов после оплаты. Если посылку не загрузили в ячейку, то в течение следующих 14 дней средства будут автоматически возвращены на карту.
Стоимость доставки из почтоматов соответствует стоимости доставки из отделений Nova Post в Польше:
- документы (8*38*64 см) — 40 PLN;
- посылка до 2 кг (8*38*64 см) — 45 PLN;
- посылка до 10 кг (19*38*64 см) — 65 PLN;
- посылка до 25 кг (41*38*64 см) — 90 PLN.
Напомним, что Nova Post запустила в Румынии возможность отправлять документы и посылки до 30 кг с помощью курьера. Клиенты могут вызвать курьера по любому румынскому адресу с понедельника по пятницу.
Владимир Поперешнюк сообщил, что идея развития украинского перевозчика «Новая почта», совладельцем которого он является, — в следующем году открыться в каждой европейской стране.
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