«Новая почта» запустила отправку из почтаматов Inpost в Польше: как воспользоваться новой услугой — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Новая почта» запустила отправку из почтаматов Inpost в Польше: как воспользоваться новой услугой

Личные финансы
50
«Новая почта» запустила отправку из почтаматов Inpost в Польше: как воспользоваться новой услугой
«Новая почта» запустила отправку из почтаматов Inpost в Польше: как воспользоваться новой услугой
«Новая почта» расширила возможности доставки из Польши в Украину. Теперь можно отправлять документы и посылки весом до 25 кг через почтоматы Inpost.
Новая услуга доступна круглосуточно, и клиенты могут выбирать способ доставки в отделение Nova Post, почтомат Nova Post или по адресу.
Посылка доставляется из почтомата в Украину за 3 дня.

Как отправить посылку из Польши в Украину через почтомат InPost

Для того чтобы отправить посылку из Польши через почтомат InPost, нужно:
  • упаковать посылку в коробку самостоятельно;
  • оформить накладную на отправку в мобильном приложении Nova Post, на веб-сайте или в личном кабинете;
  • оплатить отправку онлайн и получить код доступа к ячейке почтомата через СМС, электронную почту или приложение Nova Post. Этот код является универсальным и дает доступ к любому почтомату, если есть свободные ячейки;
  • выбрать удобный почтомат InPost на карте;
  • ввести код доступа на экране почтомата или сканировать QR-код из приложения Nova Post;
  • поместить посылку в открывшуюся ячейку почтомата. После этого обязательно ее закрыть.
Посылку можно выслать в течение 72 часов после оплаты. Если посылку не загрузили в ячейку, то в течение следующих 14 дней средства будут автоматически возвращены на карту.
Стоимость доставки из почтоматов соответствует стоимости доставки из отделений Nova Post в Польше:
  • документы (8*38*64 см) — 40 PLN;
  • посылка до 2 кг (8*38*64 см) — 45 PLN;
  • посылка до 10 кг (19*38*64 см) — 65 PLN;
  • посылка до 25 кг (41*38*64 см) — 90 PLN.
Напомним, что Nova Post запустила в Румынии возможность отправлять документы и посылки до 30 кг с помощью курьера. Клиенты могут вызвать курьера по любому румынскому адресу с понедельника по пятницу.
Владимир Поперешнюк сообщил, что идея развития украинского перевозчика «Новая почта», совладельцем которого он является, — в следующем году открыться в каждой европейской стране.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
speka.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.