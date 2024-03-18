Новая почта доставляет заказ из OLX в Польшу: стоимость и как заказать — Finance.ua

Новая почта доставляет заказ из OLX в Польшу: стоимость и как заказать Сегодня 15:45

Новая почта доставляет заказ из OLX в Польшу: стоимость и как заказать

Отныне украинцы в Польше могут заказывать вещи из маркетплейса OLX Украина в любое отделение Nova Post.

Стоимость товара не должна превышать 1800 грн.

Об этом сообщила компания.

Услуга доступна всем пользователям сайта и приложений olx.ua с украинским номером телефона и украинской банковской картой. Срок доставки в Польшу от 3 дней после подтверждения сделки продавцом. Обратите внимание, что услуга доступна только для товаров, разрешенных к пересылке через границу.

Что нужно

Чтобы заказать товар из маркетплейса в отделение Nova Post в Польше, нужно:

выбрать товар на сайте или в приложении olx.ua стоимостью до 1800 грн;

нажаьбть «Купить с доставкой» и выбрать опцию «Новая почта в Польшу»;

заполнить свои ФИО на украинском и выбрать город и отделение Nova Post в Польше;

уплатить на сайте за доставку товара, стоимость и сбор за сервис «Безопасная сделка» украинской банковской картой онлайн;

ожидать подтверждения сделки от продавца и доставки вашего заказа в отделение в Польше.

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Самыми популярными категориями заказов являются одежда, книги и мелкая техника.

Напомним, что в Польше работают 40 отделений Nova Post, собственная курьерская доставка по всей стране и есть возможность получать и отправлять в Украину из почтоматов InPost.

Подробнее о доставке товаров из OLX Украина в Польшу можно узнать по ссылке

Справка Finance.ua:

Новая почта вышла на рынок Италии и открыла первое отделение. Это уже одиннадцатая европейская страна, где заработала Nova Post;

Новая почта планирует до конца 2024 года открыть новые отделения в 18 странах. К концу этого года уже откроются отделения в Италии и Франции;

украинцы, как в Украине, так и за рубежом, часто пользуются услугами почты. Но они не всегда четко знают, что и в каких количествах можно пересылать, чтобы посылку не изъяли. 8 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины принял постановление, в котором обновлен перечень запрещенных посылок в Украине.

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