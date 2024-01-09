Группа компаний Новая почта меняет название — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Группа компаний Новая почта меняет название

Фондовый рынок
203
Группа компаний Новая почта меняет название
Группа компаний Новая почта меняет название
Новая почта, работающая на рынке Украины с 2001 года, меняет название. «Все эти годы мы создавали новые компании и продукты. И вот уже есть NovaPay, которая открывает счета для клиентов. Nova Digital, IT-решения которой позволяют не переживать за родных или за защиту бизнеса от кибератак. Nova Global, доставляющая с разных континентов. А сама Новая почта, кроме доставки, продает услуги фулфилмента, фрахтовых перевозок и работает в Европе. Мы уже гораздо больше, чем почта. Именно поэтому мы убираем это слово в названии группы компаний и оставляем широкое, без барьеров — NOVA» — написали в сообщении компании.

Цель

«Основная цель группы NOVA — обеспечить легкую доставку чего угодно для жизни и бизнеса. Сейчас это посылки, деньги и технологии, но мы не собираемся останавливаться на этом. Все компании NOVA реализуют общую стратегию и руководствуются одними ценностями: Fast — Easy — Safe — Human — Tech — Growth — комментирует совладелец группы NOVA Вячеслав Климов.
Читайте также
Напомним, группа компаний NOVA состоит из следующих компаний:
Новая почта в Украине доставляет документы, посылки, большие грузы, а также предоставляет услуги фрахтовых перевозок и фулфилмента. Имеет доступную сеть для клиентов: 11 400 отделений и 15 500 почтоматов по всей Украине. Доставляет по стране за 24 часа, а в пределах города в тот же день.
Nova Post Europe — компания, предоставляющая полный спектр логистических услуг как для частных лиц, так и для бизнес-клиентов. Она обеспечивает скорую и надежную доставку документов, посылок и грузов по Европе, а также между ЕС и Украиной.
Компания уже открыла свои представительства в 11 странах: Молдове, Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Венгрии и Италии. Она имеет 35 тыс. точек сервиса, из которых 83 — собственные отделения.
Читайте также
NovaPay — небанковское финансовое учреждение, которое развивает собственную международную платежную систему и предоставляет финансовые услуги частным клиентам и бизнесу. NovaPay обслуживает 2,6 млн транзакций в сутки. Полноправный участник международных платежных систем Visa и MasterCard. Компания имеет сертификат о соответствии международному стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS. В конце 2023 года компания выпустила приложение для открытия клиентами расчетных счетов.
Nova Global — компания, основной фокус которой сосредоточен на глобальном рынке электронной коммерции и сотрудничестве с международными маркетплейсами. С Nova Global любые интернет-магазины в странах Северной и Южной Америки, странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Великобритании становятся доступными для украинского потребителя с доставкой товаров Новой почтой. Для украинского среднего и малого бизнеса услуги компании — это возможность выходить на новые рынки и развивать экспорт своих товаров в другие части мира.
Читайте также
Supernova Airlines предоставляет быструю доставку своим клиентам из любой точки мира. Компания уже совершила десятки рейсов между странами Европы. Вскоре начнет трансконтинентальные полеты на грузовых самолетах.
IT-компания Nova Digital — это мощный производитель веб-приложений и программного обеспечения для архитектур любой сложности и нагруженности.
Nova Digital создает и обслуживает программные продукты, обрабатывающие 30 000 операций в секунду. Созданные ею решения протестированы на 32 миллионах частных и бизнес-пользователей Новой почты.

Бесплатная валютная рассылка Finance.ua 🤑

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.