Группа компаний Новая почта меняет название — Finance.ua

Группа компаний Новая почта меняет название Сегодня 11:10 — Фондовый рынок

Группа компаний Новая почта меняет название

Новая почта, работающая на рынке Украины с 2001 года, меняет название. «Все эти годы мы создавали новые компании и продукты. И вот уже есть NovaPay, которая открывает счета для клиентов. Nova Digital, IT-решения которой позволяют не переживать за родных или за защиту бизнеса от кибератак. Nova Global, доставляющая с разных континентов. А сама Новая почта, кроме доставки, продает услуги фулфилмента, фрахтовых перевозок и работает в Европе. Мы уже гораздо больше, чем почта. Именно поэтому мы убираем это слово в названии группы компаний и оставляем широкое, без барьеров — NOVA» — написали в сообщении компании.

Цель

«Основная цель группы NOVA — обеспечить легкую доставку чего угодно для жизни и бизнеса. Сейчас это посылки, деньги и технологии, но мы не собираемся останавливаться на этом. Все компании NOVA реализуют общую стратегию и руководствуются одними ценностями: Fast — Easy — Safe — Human — Tech — Growth — комментирует совладелец группы NOVA Вячеслав Климов.

Напомним, группа компаний NOVA состоит из следующих компаний:

Новая почта в Украине доставляет документы, посылки, большие грузы, а также предоставляет услуги фрахтовых перевозок и фулфилмента. Имеет доступную сеть для клиентов: 11 400 отделений и 15 500 почтоматов по всей Украине. Доставляет по стране за 24 часа, а в пределах города в тот же день.

Nova Post Europe — компания, предоставляющая полный спектр логистических услуг как для частных лиц, так и для бизнес-клиентов. Она обеспечивает скорую и надежную доставку документов, посылок и грузов по Европе, а также между ЕС и Украиной.

Компания уже открыла свои представительства в 11 странах: Молдове, Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Венгрии и Италии. Она имеет 35 тыс. точек сервиса, из которых 83 — собственные отделения.

NovaPay — небанковское финансовое учреждение, которое развивает собственную международную платежную систему и предоставляет финансовые услуги частным клиентам и бизнесу. NovaPay обслуживает 2,6 млн транзакций в сутки. Полноправный участник международных платежных систем Visa и MasterCard. Компания имеет сертификат о соответствии международному стандарту безопасности данных индустрии — небанковское финансовое учреждение, которое развивает собственную международную платежную систему и предоставляет финансовые услуги частным клиентам и бизнесу. NovaPay обслуживает 2,6 млн транзакций в сутки. Полноправный участник международных платежных систем Visa и MasterCard. Компания имеет сертификат о соответствии международному стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS. В конце 2023 года компания выпустила приложение для открытия клиентами расчетных счетов.

Nova Global — компания, основной фокус которой сосредоточен на глобальном рынке электронной коммерции и сотрудничестве с международными маркетплейсами. С Nova Global любые интернет-магазины в странах Северной и Южной Америки, странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Великобритании становятся доступными для украинского потребителя с доставкой товаров Новой почтой. Для украинского среднего и малого бизнеса услуги компании — это возможность выходить на новые рынки и развивать экспорт своих товаров в другие части мира.

Supernova Airlines предоставляет быструю доставку своим клиентам из любой точки мира. Компания уже совершила десятки рейсов между странами Европы. Вскоре начнет трансконтинентальные полеты на грузовых самолетах.

IT-компания Nova Digital — это мощный производитель веб-приложений и программного обеспечения для архитектур любой сложности и нагруженности.

Nova Digital создает и обслуживает программные продукты, обрабатывающие 30 000 операций в секунду. Созданные ею решения протестированы на 32 миллионах частных и бизнес-пользователей Новой почты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.