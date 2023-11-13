«Новая почта» до конца 2024 года планирует открыть отделение в 18 странах (график) — Finance.ua
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«Новая почта» до конца 2024 года планирует открыть отделение в 18 странах (график)

Личные финансы
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Nova Post
Nova Post, www.5.ua
«Новая почта» планирует до конца 2024 года открыть новые отделения в 18 странах. К концу этого года откроются отделения в Италии и Франции.
Об этом сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк в Facebook.
Он отметил, что менеджеры по развитию были против обнародования информации.
«Решил поделиться нашими планами открытия новых стран на следующий год. Признаюсь, менеджеры по развитию были против обнародования этого, потому что они, как ответственные люди, озабочены тем, чтобы не выглядеть лгунами, если что-то пойдет не по плану. Это понятно, потому что на пути первооткрывателей всегда немало препятствий, и будущее никогда не определено», — написал Поперешнюк.
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Первыми городами, где появится «Новая почта», будут Милан (Италия) и Париж (Франция) в ноябре-декабре 2023 года.
В дальнейшем компания планирует войти на рынки Испании, Турции, Болгарии, Великобритании, Ирландии, Нидерландов, Бельгии, Швейцарии, Португалии, Словении, Хорватии, Греции, Дании, Финляндии, Швеции и Норвегии.
Таблица: Владимир Поперешнюк
Таблица: Владимир Поперешнюк

Справка Finance.ua:

  • украинцы, как в Украине, так и за рубежом, часто пользуются услугами почты. Но они не всегда четко знают, что и в каких количествах можно пересылать, чтобы посылку не изъяли. 8 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины принял постановление, в котором обновлен перечень запрещенных посылок в Украине;
  • в октябре украинский оператор почтовой связи компания «Новая почта» открыла первое отделение в Таллинне. Эстония является седьмой страной ЕС, в которой работает Nova Post Europe;
  • в 2024 году «Новая почта» планирует тестировать услугу доставки между странами Европейского Союза.
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Алена Сухомлин
Алена Сухомлин
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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