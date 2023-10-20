«Нова пошта» відкрила перше відділення ще в одній країні ЄС: яка вартість доставки — Finance.ua

«Нова пошта» відкрила перше відділення ще в одній країні ЄС: яка вартість доставки Сьогодні 16:12 — Особисті фінанси

«Нова пошта» відкрила перше відділення ще в одній країні ЄС: яка вартість доставки

Український оператор поштового зв’язку компанія «Нова пошта» відкрила перше відділення в Таллінні. Естонія є сьомою країною ЄС, де працює Nova Post Europe.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Крім того, «Нова пошта» планує через тиждень відкрити перше відділення у Латвії.

Відділення в Таллінні працює щодня, у ньому можна отримувати та відправляти в Україну посилки та вантажі до 1000 кг.

Доставка з України в Естонію становитиме не менше п’яти днів.

Вартість доставки з України в Естонію складає:

Документи — 250 грн

Посилки до 2 кг — 400 грн

Посилки до 10 кг — 600 грн

Посилки до 30 кг — 1200 грн

Вантажі від 30 до 100 кг — 40 грн за кожен кілограм.

Нагадаємо, «Нова пошта» у 2022 році почала працювати у країнах ЄС, де перебуває близько 6 млн біженців з України. Естонія стала сьомою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post, після Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччині та Словаччини.

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