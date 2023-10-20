«Нова пошта» відкрила перше відділення ще в одній країні ЄС: яка вартість доставки — Finance.ua
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«Нова пошта» відкрила перше відділення ще в одній країні ЄС: яка вартість доставки

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«Нова пошта» відкрила перше відділення ще в одній країні ЄС: яка вартість доставки
«Нова пошта» відкрила перше відділення ще в одній країні ЄС: яка вартість доставки
Український оператор поштового зв’язку компанія «Нова пошта» відкрила перше відділення в Таллінні. Естонія є сьомою країною ЄС, де працює Nova Post Europe.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Крім того, «Нова пошта» планує через тиждень відкрити перше відділення у Латвії.
Відділення в Таллінні працює щодня, у ньому можна отримувати та відправляти в Україну посилки та вантажі до 1000 кг.
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Вартість доставки з України в Естонію складає:
  • Документи — 250 грн
  • Посилки до 2 кг — 400 грн
  • Посилки до 10 кг — 600 грн
  • Посилки до 30 кг — 1200 грн
  • Вантажі від 30 до 100 кг — 40 грн за кожен кілограм.
Нагадаємо, «Нова пошта» у 2022 році почала працювати у країнах ЄС, де перебуває близько 6 млн біженців з України. Естонія стала сьомою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post, після Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччині та Словаччини.
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За матеріалами:
Finance.ua
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