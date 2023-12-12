Новая почта открылась в Милане, в планах на ближайшее время — Рим и Неаполь Сегодня 16:30 — Фондовый рынок

Новая почта открылась в Милане, в планах на ближайшее время — Рим и Неаполь, Фото: novaposhta.ua

Новая почта вышла на рынок Италии и открыла первое отделение. Это уже одиннадцатая европейская страна, в которой заработала Nova Post.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня в Италии мы открыли юбилейное 80-е отделение Nova Post в Европе. В планах расширить сеть и открыть отделение еще в Риме и Неаполе в ближайшее время. В следующем году планируем открыться во всех европейских странах», — рассказал Александр Лысовец, СЕО Nova Post Europe.

Отделение Nova Post работает в Милане ежедневно по адресу Viale Monte Nero, 72 (угол Via Augusto Anfossi, 2).

Клиенты могут получать и отправлять в Украину документы, посылки и грузы до 100 кг.

Срок доставки из Украины в Италию — от 5 дней.

Стоимость доставки из Италии в Украину составляет:

документы — 21 евро;

посылки до 2 кг — 22 евро;

посылки до 10 кг — 27 евро;

посылки до 30 кг — 45 евро;

грузы от 30 до 100 кг — 1,7 евро на каждый килограмм.

Также для клиентов доступна доставка курьером по любому адресу по всей Италии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение. Доставка курьером оплачивается дополнительно +4 евро для отправки до 30 кг или +10 евро за каждые 100 кг.

Справка Finance.ua:

Nova Post уже вышла на рынок 11 европейских стран: Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Италии и Молдовы.

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