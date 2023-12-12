Новая почта открылась в Милане, в планах на ближайшее время — Рим и Неаполь — Finance.ua
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Новая почта открылась в Милане, в планах на ближайшее время — Рим и Неаполь

Фондовый рынок
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Новая почта открылась в Милане, в планах на ближайшее время — Рим и Неаполь
Новая почта открылась в Милане, в планах на ближайшее время — Рим и Неаполь, Фото: novaposhta.ua
Новая почта вышла на рынок Италии и открыла первое отделение. Это уже одиннадцатая европейская страна, в которой заработала Nova Post.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Сегодня в Италии мы открыли юбилейное 80-е отделение Nova Post в Европе. В планах расширить сеть и открыть отделение еще в Риме и Неаполе в ближайшее время. В следующем году планируем открыться во всех европейских странах», — рассказал Александр Лысовец, СЕО Nova Post Europe.
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Отделение Nova Post работает в Милане ежедневно по адресу Viale Monte Nero, 72 (угол Via Augusto Anfossi, 2).
Клиенты могут получать и отправлять в Украину документы, посылки и грузы до 100 кг.
Срок доставки из Украины в Италию — от 5 дней.
Стоимость доставки из Италии в Украину составляет:
  • документы — 21 евро;
  • посылки до 2 кг — 22 евро;
  • посылки до 10 кг — 27 евро;
  • посылки до 30 кг — 45 евро;
  • грузы от 30 до 100 кг — 1,7 евро на каждый килограмм.
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Также для клиентов доступна доставка курьером по любому адресу по всей Италии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение. Доставка курьером оплачивается дополнительно +4 евро для отправки до 30 кг или +10 евро за каждые 100 кг.

Справка Finance.ua:

  • Nova Post уже вышла на рынок 11 европейских стран: Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Италии и Молдовы.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Finance.ua
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