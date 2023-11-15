«Новая почта» обещает делать доставку менее чем за сутки — Finance.ua

«Новая почта» обещает делать доставку менее чем за сутки Сегодня 17:20 — Личные финансы

«Новая почта» обещает делать доставку менее чем за сутки

В следующем году «Новая почта» планирует открыть в Украине еще 3 000 отделений и 5 000 почтоматов, рассказывает Forbes

Благодаря расширению сети срок доставки сократится. В компании рассчитывают, что благодаря расширению сети минимальный срок доставки по Украине удастся сократить еще на 2 часа — до 22 часов.

Также планируется построить еще 10 сортировочных центров.

В следующем году «Новая почта» планирует сфокусироваться на городках и селах и нарастить объемы отправлений на 10%, а также в планах — открыть отделения еще в 17 европейских странах, а к 2025 — расшириться до 30 стран.

До конца года «Новая почта» планирует открыть первые отделения в Италии и Франции. В настоящее время компания уже присутствует на рынках десяти стран.

Справка Finance.ua:

«Новая почта» планирует до конца 2024 года открыть новые отделения в 18 странах. К концу этого года уже откроются отделения в Италии и Франции;

украинцы, как в Украине, так и за рубежом, часто пользуются услугами почты. Но они не всегда четко знают, что и в каких количествах можно пересылать, чтобы посылку не изъяли. 8 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины принял постановление, в котором обновлен перечень запрещенных посылок в Украине.



Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хмарочос По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.