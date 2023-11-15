«Новая почта» обещает делать доставку менее чем за сутки — Finance.ua
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«Новая почта» обещает делать доставку менее чем за сутки

Личные финансы
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«Новая почта» обещает делать доставку менее чем за сутки
«Новая почта» обещает делать доставку менее чем за сутки
В следующем году «Новая почта» планирует открыть в Украине еще 3 000 отделений и 5 000 почтоматов, рассказывает Forbes.
Благодаря расширению сети срок доставки сократится. В компании рассчитывают, что благодаря расширению сети минимальный срок доставки по Украине удастся сократить еще на 2 часа — до 22 часов.
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Также планируется построить еще 10 сортировочных центров.
В следующем году «Новая почта» планирует сфокусироваться на городках и селах и нарастить объемы отправлений на 10%, а также в планах — открыть отделения еще в 17 европейских странах, а к 2025 — расшириться до 30 стран.
До конца года «Новая почта» планирует открыть первые отделения в Италии и Франции. В настоящее время компания уже присутствует на рынках десяти стран.

Справка Finance.ua:

  • «Новая почта» планирует до конца 2024 года открыть новые отделения в 18 странах. К концу этого года уже откроются отделения в Италии и Франции;
  • украинцы, как в Украине, так и за рубежом, часто пользуются услугами почты. Но они не всегда четко знают, что и в каких количествах можно пересылать, чтобы посылку не изъяли. 8 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины принял постановление, в котором обновлен перечень запрещенных посылок в Украине.
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По материалам:
Хмарочос
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