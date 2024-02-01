Группа Nova (Новая почта) уплатила налогов в 2023 году вдвое больше, чем в 2022 (инфографика) — Finance.ua

Группа Nova (Новая почта) уплатила налогов в 2023 году вдвое больше, чем в 2022 (инфографика) Сегодня 16:30 — Фондовый рынок

Группа Nova (Новая почта) уплатила налогов в 2023 году вдвое больше, чем в 2022 (инфографика)

Группа Nova (Новая почта) уплатила в бюджеты всех уровней в 2023 году 10,7 млрд грн налогов и сборов. Это на 50% больше, чем в 2022 году. В частности, Новая почта уплатила 8,7 млрд грн, NovaPay — 1,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также 2023 год отметился рекордным объемом инвестиций в развитие группы NOVA в Украине. Он составил 5,3 млрд грн. Это более чем вдвое превышает инвестиционный бюджет в прошлом году (2,1 млрд грн). На текущий год планируется увеличить сумму инвестиций до 7 млрд грн.

Инвестиции компании:

В прошлом году наибольший объем капитальных инвестиций — 2,4 млрд грн — был направлен на строительство новых сортировочных терминалов и на автоматизацию уже работающих. Отмечается, что компания доставляет 1040 посылок каждую минуту, а в пиковые дни погрузки — 1400;

еще одна большая статья расходов — развитие сети отделений и почтоматов, в которую вложили 1,1 млрд грн. В результате сеть Новой почты в Украине уже насчитывает более 27 000 точек сервиса;

также средства инвестиционного бюджета были направлены на автоматизацию рабочих мест и ремонт отделений — 1,2 млрд грн;

на обновление парка транспорта и БДФ-контейнеров компания направила 233 млн грн, на IT и R&D — 338 млн грн, на развитие направления фулфилмента — 17 млн грн.

Инфографика: Nova

Напомним, в начале 2024 года группа компаний «Новая почта», куда вместе с другими компаниями входит и сама «Новая почта», объявила , что меняет название на Nova.

Сооснователь группы Nova Владимир Поперешнюк ранее рассказывал , что основные проблемы компании «Новая почта» за рубежом — аренда помещений для отделений и лицензии.

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