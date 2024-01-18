Співзасновник «Нової пошти» Поперешнюк розповів про проблеми компанії за кордоном — Finance.ua

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Співзасновник «Нової пошти» Поперешнюк розповів про проблеми компанії за кордоном

Фондовий ринок
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Співзасновник «Нової пошти» Поперешнюк розповів про проблеми компанії за кордоном
Співзасновник «Нової пошти» Поперешнюк розповів про проблеми компанії за кордоном
Основні проблеми компанії «Нова пошта» за кордоном — оренда приміщень для відділень та ліцензії.
Про це сказав співзасновник групи Nova Володимир Поперешнюк в ефірі Business Breakfast з Володимиром Федоріним.
За словами Володимира Поперешнюка, під час експансії компанія не відчуває ніякого тиску в Європі. Проте, він зазначив, що умови для бізнесу і проблеми в європейських країнах дуже схожі на українські.
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В компанії поки не було жодних перевірок та конфліктів з часу виходу на нові ринки. Всі проблеми, які є сьогодні в європейських філіалах — це бізнесові та менеджерські проблеми, розповів він.
«Є проблема з ліцензіями. У Франції чекаємо досі. Чекали в Німеччині. Є проблеми з орендою через правила регулювання. Але у порівнянні з Україною, європейські країни залишаються вільними для бізнесу. Вільними та привітними», — розповів Поперешнюк.
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Nova Post вже вийшла на ринок 11 європейських країн: Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччини, Словаччини, Естонії, Латвії, Італії та Молдови. За рік роботи у Європі компанія вже доставила 1,3 млн посилок. У листопаді перше відділення «Нової пошти» запрацювало у Будапешті, це була 10-та країна Європи, де запрацювала НП.
Торік «Нова пошта» доправила 6,5 млн міжнародних посилок, що на 30% менше, ніж у 2021-му (9,3 млн). При цьому кількість посилок із України зросла у пʼять разів порівняно з минулим роком.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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