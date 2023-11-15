«Нова пошта» обіцяє робити доставку менше ніж за добу — Finance.ua

«Нова пошта» обіцяє робити доставку менше ніж за добу Вчора 17:20 — Особисті фінанси

«Нова пошта» обіцяє робити доставку менше ніж за добу

Наступного року «Нова пошта» планує відкрити в Україні ще 3 000 відділень та 5 000 поштоматів, розповідає Forbes

Завдяки розширенню мережі термін доставки скоротиться. У компанії розраховують, що завдяки розширенню мережі мінімальний термін доставки по Україні вдасться скоротити ще на 2 години — до 22 годин.

Також планують збудувати ще 10 сортувальних центрів.

Наступного року «Нова пошта» планує сфокусуватись на містечках та селах та наростити обсяги відправлень на 10%, також у планах — відкрити відділення у ще 17 європейських країнах, а до 2025 — розширитись до 30 країн.

До кінця року «Нова пошта» планує відкрити перші відділення в Італії та Франції. Наразі компанія вже присутня на ринках десяти країн.

Довідка Finance.ua:

«Нова пошта» планує до кінця 2024 року відкрити нові відділення у 18 країнах. До кінця цього року вже відкриються відділення в Італії та Франції;

українці, як в Україні так і за кордоном, часто користуються послугами пошти. Але вони не завжди чітко знають, що і в яких кількостях можна пересилати, щоб не натрапити на вилучення посилки. 8 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову в якій оновлено перелік заборонених посилок в Україні.



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Хмарочос За матеріалами:

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