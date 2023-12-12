Нова пошта відкрилась у Мілані, у планах на найближчий час — Рим та Неаполь
Нова пошта вийшла на ринок Італії та відкрила перше відділення. Це вже одинадцята європейська країна, де запрацювала Nova Post.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Сьогодні в Італії ми відкрили ювілейне 80 відділення Nova Post в Європі. У планах розширити мережу та відкрити відділення ще у Римі та Неаполі найближчим часом. Наступного року плануємо відкритися у всіх європейських країнах», — розповів Олександр Лисовець, СЕО Nova Post Europe.
Відділення Nova Post працює у Мілані щодня за адресою Viale Monte Nero, 72 (кут з Via Augusto Anfossi, 2).
Клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг.
Термін доставки з України в Італію — від 5 днів.
Вартість доставки з Італії в Україну складає:
- документи - 21 євро;
- посилки до 2 кг — 22 євро;
- посилки до 10 кг — 27 євро;
- посилки до 30 кг — 45 євро;
- вантажі від 30 до 100 кг — 1,7 євро за кожен кілограм.
Також для клієнтів доступна доставка кур'єром на будь-яку адресу по всій Італії. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток. Доставка кур'єром сплачується додатково +4 євро для відправлень до 30 кг або +10 євро за кожні 100 кг.
Довідка Finance.ua:
- Nova Post вже вийшла на ринок 11 європейських країн: Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччини, Словаччини, Естонії, Латвії, Італії та Молдови.
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