Нова пошта відкрилась у Мілані, у планах на найближчий час — Рим та Неаполь — Finance.ua
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Нова пошта відкрилась у Мілані, у планах на найближчий час — Рим та Неаполь

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Нова пошта відкрилась у Мілані, у планах на найближчий час — Рим та Неаполь
Нова пошта відкрилась у Мілані, у планах на найближчий час — Рим та Неаполь, Фото: novaposhta.ua
Нова пошта вийшла на ринок Італії та відкрила перше відділення. Це вже одинадцята європейська країна, де запрацювала Nova Post.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Сьогодні в Італії ми відкрили ювілейне 80 відділення Nova Post в Європі. У планах розширити мережу та відкрити відділення ще у Римі та Неаполі найближчим часом. Наступного року плануємо відкритися у всіх європейських країнах», — розповів Олександр Лисовець, СЕО Nova Post Europe.
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Відділення Nova Post працює у Мілані щодня за адресою Viale Monte Nero, 72 (кут з Via Augusto Anfossi, 2).
Клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг.
Термін доставки з України в Італію — від 5 днів.
Вартість доставки з Італії в Україну складає:
  • документи - 21 євро;
  • посилки до 2 кг — 22 євро;
  • посилки до 10 кг — 27 євро;
  • посилки до 30 кг — 45 євро;
  • вантажі від 30 до 100 кг — 1,7 євро за кожен кілограм.
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Також для клієнтів доступна доставка кур'єром на будь-яку адресу по всій Італії. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток. Доставка кур'єром сплачується додатково +4 євро для відправлень до 30 кг або +10 євро за кожні 100 кг.

Довідка Finance.ua:

  • Nova Post вже вийшла на ринок 11 європейських країн: Польщі, Литви, Чехії, Румунії, Німеччини, Словаччини, Естонії, Латвії, Італії та Молдови.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Finance.ua
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