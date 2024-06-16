Норвегия выделяет средства на восстановление энергетики Украины — Finance.ua
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Норвегия выделяет средства на восстановление энергетики Украины

Казна и Политика
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Премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил, что Осло предоставит Украине 1,1 миллиарда крон (103 миллиона долларов), чтобы помочь восстановить энергетическую инфраструктуру и обеспечить поставки электроэнергии к следующей зиме.
Об этом он сказал в своем выступлении на втором дне Глобального саммита мира в Швейцарии, сообщает AFP.
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По его словам, Осло ведет тесный диалог с Киевом о том, как Украина может наиболее эффективно использовать эти средства.
«Сами украинцы имеют лучшее представление о том, что нужно», — заметил он.
По новым оценкам, более 50 процентов энергетических мощностей Украины были разрушены, отмечает норвежское правительство.
«россия осуществляет массированные, систематические атаки, чтобы парализовать энергосистему, но украинцы работают день и ночь, чтобы поддерживать жизненно важные поставки электроэнергии для населения», — указал Стере.
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Он заявил, что уже принял решение о выделении 120 миллионов крон на ремонтные работы в Харьковской области, особенно сильно пострадавшей от российских атак.
Стере уточнил, что солнечные панели будут установлены в семи роддомах и операционных в Харьковской области.
Напомним, США объявили о выделении более 1,5 миллиарда долларов на укрепление энергетического сектора Украины, решение гуманитарных потребностей и укрепление гражданской безопасности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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