Норвегия выделяет средства на восстановление энергетики Украины — Finance.ua

Норвегия выделяет средства на восстановление энергетики Украины Сегодня 17:48 — Казна и Политика

Премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил, что Осло предоставит Украине 1,1 миллиарда крон (103 миллиона долларов), чтобы помочь восстановить энергетическую инфраструктуру и обеспечить поставки электроэнергии к следующей зиме.

Об этом он сказал в своем выступлении на втором дне Глобального саммита мира в Швейцарии, сообщает AFP

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По его словам, Осло ведет тесный диалог с Киевом о том, как Украина может наиболее эффективно использовать эти средства.

«Сами украинцы имеют лучшее представление о том, что нужно», — заметил он.

По новым оценкам, более 50 процентов энергетических мощностей Украины были разрушены, отмечает норвежское правительство.

«россия осуществляет массированные, систематические атаки, чтобы парализовать энергосистему, но украинцы работают день и ночь, чтобы поддерживать жизненно важные поставки электроэнергии для населения», — указал Стере.

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Он заявил, что уже принял решение о выделении 120 миллионов крон на ремонтные работы в Харьковской области, особенно сильно пострадавшей от российских атак.

Стере уточнил, что солнечные панели будут установлены в семи роддомах и операционных в Харьковской области.

Напомним, США объявили о выделении более 1,5 миллиарда долларов на укрепление энергетического сектора Украины, решение гуманитарных потребностей и укрепление гражданской безопасности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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