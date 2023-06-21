Страны ЕС зашли в тупик по вопросу реформы рынка электроэнергии — FT Сегодня 09:29 — Мир

Страны ЕС зашли в тупик по вопросу реформы рынка электроэнергии — FT

Страны Е С не смогли одобрить реформу энергетического рынка из-за разногласий между Францией и Германией по поводу государственной помощи производителям электроэнергии.

Об этом сообщает FT

Ожидалось, что министры энергетики стран ЕС, встретившиеся в понедельник, 19 июня, в Люксембурге, найдут общую позицию по реформированию рынка электроэнергии, которая откроет путь к потреблению экологически чистой энергии и воспрепятствует ценовой волатильности, вызванной сокращением поставок газа из россии в прошлом году.

Но после нескольких часов переговоров у Парижа и Берлина остался спорным вопрос, должны ли поддерживаемые государством контракты, гарантирующие, что производители электроэнергии взимают только установленную цену за электроэнергию и возвращают дополнительную прибыль, применяться к существующим операторам.

Министр энергетики председательствующей на встрече Швеции Эбба Буш сказала, что это была «сложная дискуссия», и окончательное одобрение теперь остается за послами ЕС, которое, как она надеется, будет предоставлено до конца июня. Буш призвала страны ЕС не «пытаться блокировать производство электроэнергии друг у друга».

В течение последнего года Франция все настойчивее требует гарантий ядерной энергетики в нескольких законах ЕС, утверждая, что она является ключевым источником для энергетического перехода и должна быть признана наряду с возобновляемыми источниками.

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На прошлой неделе Париж получил от Еврокомиссии декларацию, признавшую «другие источники энергии без ископаемого топлива» после того, как отозвал свою поддержку общих целей блока возобновляемой энергетики. Но Германия вместе с другими странами-членами, включая Австрию и Люксембург, выступила против этого шага, заявив, что льготы для атомной энергетики рискуют отвлечь финансирование от производителей ветровой, солнечной и других видов возобновляемой энергии.

Страны Е С , которые поменьше, опасаются, что предоставление Франции возможности больших субсидий для сектора ядерной энергетики позволит ей гарантировать более дешевые тарифы для своей отрасли и предоставит стране конкурентное преимущество.

Переговоры были конструктивными, несмотря на то, что не удалось достичь компромисса и соглашение может быть заключено в ближайшие дни, заявил французский чиновник.

Франция хочет продлить срок эксплуатации некоторых реакторов по меньшей мере до 50 лет, если это возможно, одновременно строя новые, что является одной из причин, почему она настаивает на том, чтобы текущие реакторы были охвачены контрактами, поддерживаемыми государством.

«Цель состоит в том, чтобы все равно относиться к новому активу и к тому, срок эксплуатации которого можно было бы продлить», — сказал французский чиновник.

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«Что касается ядерной части, я думаю, что все понимают важность продления срока эксплуатации в некоторых странах. Но мы также должны обеспечить равные правила игры в пределах ЕС», — сказал министр климата и энергетической политики Нидерландов Роб Джеттен.

Выступая перед коллегами, министр энергетики Франции Агнес Панье-Рунаше заявила, что важно не ограничивать государственную поддержку производителей энергии слишком сурово, иначе это может поставить под угрозу безопасность поставок и защиту потребителей.

Разногласия между Францией и Германией — это лишь последний излом в отношениях между двумя крупнейшими странами — членами ЕС, который простирается от оборонной до промышленной политики.

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Министрам, однако, удалось одобрить директиву по предотвращению манипулирования рынком в энергетическом секторе, а также достичь предварительной договоренности о мерах защиты потребителей от нестабильных цен.

Положение о предоставлении ограниченных субсидий угольным электростанциям по просьбе Польши остается нерешенным вопросом, который оставлен послам для обсуждения.

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Дзеркало Тижня По материалам:

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