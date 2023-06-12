Bloomberg назвал причины задержки 11-го пакета санкций ЕС против россии — Finance.ua

Bloomberg назвал причины задержки 11-го пакета санкций ЕС против россии Сегодня 10:11

Bloomberg назвал причины задержки 11-го пакета санкций ЕС против россии

Страны Европейского Союза пытаются договориться о новом пакете санкций против россии из-за ее вторжения в Украину. Государства-члены продолжают спорить о том, насколько жесткими должны быть меры по обеспечению их соблюдения.

Об этом сообщает Bloomberg

Основная цель 11-го пакета санкций ЕС, который блок изначально надеялся принять на саммите «Большой семерки» в Японии в прошлом месяце, состоит в том, чтобы закрыть лазейки и решить проблему обхода санкций. В ходе последних обсуждений на этой неделе представители блока не пришли к согласию.

Эта цель особенно актуальна для прекращения способности Москвы получать запрещенные технологии через третьи страны, такие как ОАЭ, Армения, Казахстан, которые в конце концов попадают в российское оружие на поле боя в Украине. Европейская комиссия предложила новый механизм, ориентированный на страны, которые не делают достаточно, чтобы не дать россии уклониться от экспортных ограничений.

Читайте также Российские олигархи зарабатывают миллиарды долларов в обход санкций, но есть нюанс

Основная цель этого инструмента — удержать правительства от помощи рф. Но если дипломатическое давление окажется неэффективным, то этот механизм предоставит государствам-членам право вводить целевые экспортные ограничения на ключевые товары. В нем будут два списка: один из товаров с ограниченным доступом, а другой из стран, в которые запрещается отравлять определенные товары.

Однако группа членов ЕС, включая Францию ​​и Германию, стремилась ослабить критерии, повысив планку, когда меры могут быть нацелены на страну, и ограничив охват секторов торговли, сообщили источники Bloomberg.

Другие страны предпочли бы нацеливаться в первую очередь на компании, а не на страны, несмотря на аргументы о том, что новые фирмы легко создать, и такой шаг означал бы, что блоку придется постоянно преследовать возникающие организации.

Снижение планки

Беспокойство, по словам одного из дипломатов, состоит в том, что механизм может стать настолько разбавленным, что его будет слишком сложно применять, и в то же время станет слабым средством сдерживания. По словам дипломатов, некоторые правительства опасаются, что санкции против государств могут нанести ущерб отношениям ЕС с этими странами и еще больше сблизить их с россией.

Дебаты выявили проблему, с которой сталкивается ЕС в работе по обеспечению соблюдения своих собственных санкций жестким и последовательным образом по всему блоку, при этом отсутствие общих инструментов часто означает, что применение носит неоднородный характер и сводится к политической воле отдельных членов для выполнения правил.

Между тем, Венгрия и Греция по-прежнему хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из украинского черного списка «международных спонсоров войны», и воздерживаются от того, чтобы дать зеленый свет совместному пакету. По словам некоторых дипломатов, обсуждение этого вопроса продолжается, хотя украинский список не санкционный и не имеет правовых последствий.

Официальный представитель ЕС сказал, что они уверены, что все детали могут быть решены на следующей неделе.

Справка Finance.ua:

страны ЕС в течение 2022 года ввели десять пакетов санкций против россии за вторжение в Украину. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен 9 мая в Киеве заявила, что новые санкции будут направлены на прекращение обхода действующих торговых ограничений россии. «Если мы увидим, что товары уходят из Евросоюза в третьи страны, а затем попадают в россию, мы могли бы предложить странам-членам санкционировать экспорт этих товаров. Этот инструмент будет последним средством и будет использоваться осторожно», — сказала она;

новые санкции предполагают, что нефтяным танкерам не разрешается разгружаться в открытом море или прибывать в порты с отключенными GPS-трекерами;



предложение ЕС включает внесение в черный список десятков новых компаний, в том числе из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана. Торговый ущерб в рамках этого предложения оценивается в 500 млн евро по сравнению с 11 млрд евро в предыдущем раунде.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.